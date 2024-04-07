40 000 гривен за пакет документов: во Львовской области будут судить мужчин за организацию незаконного пересечения границы

За денежное вознаграждение обвиняемые обещали мужчинам призывного возраста пакет фиктивных документов с установлением непригодности к прохождению военной службы с исключением из военного учета.

Во Львовской области будут судить двух мужчин, которые организовали незаконное пересечение границы военнообязанными. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

«Прокуроры Галицкой окружной прокуратуры города Львова направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Житомирщины. Им инкриминирована незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, и подлог официальных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины)», — отметили в прокуратуре.

Установлено, что обвиняемые во время действия военного положения способствовали незаконному пересечению лиц через государственную границу Украины.

Для этого они разместили объявление в одном из мессенджеров о возможности изготовления документов, которые дают основания для выезда за пределы Украины. За денежное вознаграждение обвиняемые обещали мужчинам призывного возраста пакет фиктивных документов с установлением непригодности к прохождению военной службы с исключением из военного учета. В дальнейшем это позволяло им беспрепятственно уехать за границу.

Цена такой услуги колебалась от 30 000 грн до 40 000 грн с человека за пакет документов.

После получения вышеуказанных документов «клиенты» осуществляли перевод средств.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК РФ, после получения ими денежных средств на одном из отделений почты.

Задокументированы 5 эпизодов преступной деятельности фигурантов.

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