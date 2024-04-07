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Под Киевом задержали мужчину с арбалетом, который атаковал магазин

11:49, 7 апреля 2024
Патрульные задержали мужчину, который угрожал предметом, похожим на арбалет, и передали его следователям.
Под Киевом задержали мужчину с арбалетом, который атаковал магазин
Источник фото: патрульная полиция Киевской области
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На улице Львовской в Петропавловской Борщаговке неизвестный мужчина с вероятным арбалетом кричит и стучит в окна магазина. На месте инцидента полицейские обнаружили пожилого мужчину, который соответствовал описанию заявителя. Он держал в руках предмет, похожий на холодное оружие - арбалет со стрелами, который затем направил в сторону инспекторов, угрожая выстрелить. Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области.

Чтобы избежать опасности для окружающих, патрульные осуществили задержание мужчины. После этого, поскольку в ситуации есть признаки уголовного нарушения, была вызвана следственно-оперативная группа, которая взяла под свое руководство дело.

Согласно статье 263 Уголовного кодекса Украины, незаконное обращение с оружием наказывается штрафом или общественными работами, пробационным надзором, ограничением свободы или лишением свободы.

Источник фото: патрульная полиция Киевской области

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