Комитет рассмотрел пересмотр диагнозов лиц с инвалидностью, полученных до 24 февраля 2022 года

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности окончательно финализировал предложения к законопроекту №10449 о мобилизации. Об этом сообщил член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко.
«Кабинет военнообязанного так и остался правом.
Проговорили о мотивации и социальной защите. Речь идет о денежных выплатах за уничтожение или захват вооружения и военной, боевой (специальной, специализированной) техники противника. Размер устанавливается КМУ.
Льготы по ипотеке.
Льготы по покупке ТС.
Просмотр диагнозов людей с инвалидностью, установленной после 24 февраля 2022 года.
Другие вопросы обсуждались в формате консультаций», – отметил Федиенко.
По его словам, сравнительная таблица к законопроекту о мобилизации будет готова в ближайшее время.
«Поэтому Комитет взял перерыв в заседании и готов сразу собраться как будет готова таблица», — добавил нардеп.
Ранее Владимир Зеленский выступил за принятие закона о мобилизации парламентом, утверждая, что это чрезвычайно важно для страны.
Как известно, спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации на ближайшем пленарном заседании. А народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что документ планируется выносить на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля.
Ранее мы писали, что некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся.
Кроме того, часть госслужащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от мобилизации.
Добавим, Украина планирует внедрить систему смарт-мобилизации как последующий шаг после цифровизации военного учета. Заявку на мобилизацию можно будет подать в два клика.
Вместе с тем, в законопроект о мобилизации вернули наказание для уклонистов, которые за границей.
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