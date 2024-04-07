Комитет рассмотрел пересмотр диагнозов лиц с инвалидностью, полученных до 24 февраля 2022 года

Сравнительная таблица к законопроекту о мобилизации будет готова в скором времени.

Фото: Александр Федиенко

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Комитет Верховной Рады по национальной безопасности окончательно финализировал предложения к законопроекту №10449 о мобилизации. Об этом сообщил член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко.

«Кабинет военнообязанного так и остался правом.

Проговорили о мотивации и социальной защите. Речь идет о денежных выплатах за уничтожение или захват вооружения и военной, боевой (специальной, специализированной) техники противника. Размер устанавливается КМУ.

Льготы по ипотеке.

Льготы по покупке ТС.

Просмотр диагнозов людей с инвалидностью, установленной после 24 февраля 2022 года.

Другие вопросы обсуждались в формате консультаций», – отметил Федиенко.

По его словам, сравнительная таблица к законопроекту о мобилизации будет готова в ближайшее время.

«Поэтому Комитет взял перерыв в заседании и готов сразу собраться как будет готова таблица», — добавил нардеп.

Ранее Владимир Зеленский выступил за принятие закона о мобилизации парламентом, утверждая, что это чрезвычайно важно для страны.

Как известно, спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации на ближайшем пленарном заседании. А народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что документ планируется выносить на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля.

Ранее мы писали, что некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся.

Кроме того, часть госслужащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от мобилизации.

Добавим, Украина планирует внедрить систему смарт-мобилизации как последующий шаг после цифровизации военного учета. Заявку на мобилизацию можно будет подать в два клика.

Вместе с тем, в законопроект о мобилизации вернули наказание для уклонистов, которые за границей.

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