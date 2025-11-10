НАДС: лише 30% опитаних держслужбовців вважають оплату праці справедливою, а 15% — конкурентною

Після війни лише 64% держслужбовців планують залишитися на службі — дані НАДС.

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило результати щорічного дослідження «Організація роботи державних службовців та оплата праці в умовах воєнного стану» (2025). Його проводять вже четвертий рік поспіль для глибшого розуміння того, як організована робота та здійснюється оплата праці державних службовців у період воєнного стану.

Опитування, проведене із застосуванням оновленого за підтримки експертів SIGMA/OECD опитувальника, охопило майже 42 тисячі державних службовців.

У межах дослідження вивчали особливості організації роботи державних службовців; зміни у навантаженні, функціоналі та продуктивності; оплату праці; потреби у соціальному забезпеченні; мотивацію та ресурси продовжувати роботу на державній службі; психологічний стан та потребу у психологічній підтримці.

І, як показали результати, вказують у НАДС, попри значні виклики — як зовнішні (війна, питання безпеки), так і внутрішні (євроінтеграційні вимоги, структурні реформи системи держслужби) — державні службовці демонструють високий рівень стійкості та адаптивності, але виявилено низку ключових системних викликів.

Зокрема, мова йде про наступне:

зниження намірів залишатися на службі після завершення війни до 64%;

погіршення психологічного стану у 55% респондентів;

65% державних службовців незадоволені рівнем соціальних гарантій;

32% учасників опитування не мають доступу до укриттів на робочому місці;

Таким чином НАДС рекомендує посилити безпеку праці, розробку конкурентного соціального пакету та впровадити обов’язкове медичне страхування, на необхідності якого наголосили 76% учасників опитування.

Зауважимо, що Рахункова палата заявила: у підсумку проведеної реформи система оплати праці на державній службі не стала більш справедливою, прозорою чи стимулюючою. Очікуваного ефекту – підвищення мотивації, прозорості та конкурентоспроможності державної служби – не досягнуто.

«Більше того, держава досі не володіє повною та достовірною інформацією про фактичні нарахування заробітної плати державним службовцям, що унеможливлює аналіз ефективності видатків і планування бюджетних потреб у секторі державного управління», - йдеться у заяві.

Згідно з опитуванням, проведеним у 2024 році Національним агентством України з питань державної служби, майже половина державних службовців серед основних причин звільнення назвала критично низький рівень оплати праці, який не забезпечує навіть базових фінансових потреб. Водночас кількість молодих працівників (до 35 років) у 2025 році скоротилася на 1,5 % порівняно з попереднім роком, що свідчить про втрату привабливості державної служби для нового покоління фахівців.

