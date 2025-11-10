  1. В Україні

НАДС: лише 30% опитаних держслужбовців вважають оплату праці справедливою, а 15% — конкурентною

10:57, 10 листопада 2025
Після війни лише 64% держслужбовців планують залишитися на службі — дані НАДС.
НАДС: лише 30% опитаних держслужбовців вважають оплату праці справедливою, а 15% — конкурентною
Фото: Alexander Castro/Rhode Island Current
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство України з питань державної служби  оприлюднило результати щорічного дослідження «Організація роботи державних службовців та оплата праці в умовах воєнного стану» (2025). Його проводять вже четвертий рік поспіль для глибшого розуміння того, як організована робота та здійснюється оплата праці державних службовців у період воєнного стану.

Опитування, проведене із застосуванням оновленого за підтримки експертів SIGMA/OECD опитувальника, охопило майже 42 тисячі державних службовців.

У межах дослідження вивчали особливості організації роботи державних службовців; зміни у навантаженні, функціоналі та продуктивності; оплату праці; потреби у соціальному забезпеченні; мотивацію та ресурси продовжувати роботу на державній службі; психологічний стан та потребу у психологічній підтримці.

І, як показали результати, вказують у НАДС, попри значні виклики — як зовнішні (війна, питання безпеки), так і внутрішні (євроінтеграційні вимоги, структурні реформи системи держслужби) — державні службовці демонструють високий рівень стійкості та адаптивності, але виявилено низку ключових системних викликів.

Зокрема, мова йде про наступне:

  • зниження намірів залишатися на службі після завершення війни до 64%;
  • погіршення психологічного стану у 55% респондентів;
  • 65% державних службовців незадоволені рівнем соціальних гарантій;
  • 32% учасників опитування не мають доступу до укриттів на робочому місці;

Таким чином НАДС рекомендує посилити безпеку праці, розробку конкурентного соціального пакету та впровадити обов’язкове медичне страхування, на необхідності якого наголосили 76% учасників опитування.

Зауважимо, що Рахункова палата заявила: у підсумку проведеної реформи система оплати праці на державній службі не стала більш справедливою, прозорою чи стимулюючою. Очікуваного ефекту – підвищення мотивації, прозорості та конкурентоспроможності державної служби – не досягнуто.

«Більше того, держава досі не володіє повною та достовірною інформацією про фактичні нарахування заробітної плати державним службовцям, що унеможливлює аналіз ефективності видатків і планування бюджетних потреб у секторі державного управління», - йдеться у заяві.

Згідно з опитуванням, проведеним у 2024 році Національним агентством України з питань державної служби, майже половина державних службовців серед основних причин звільнення назвала критично низький рівень оплати праці, який не забезпечує навіть базових фінансових потреб. Водночас кількість молодих працівників (до 35 років) у 2025 році скоротилася на 1,5 % порівняно з попереднім роком, що свідчить про втрату привабливості державної служби для нового покоління фахівців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

держслужбовці держслужба звільнення НАДС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

10 листопада відбувається засідання зборів суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, на якому обиратимуть нового голову суду.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]