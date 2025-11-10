  1. В Украине

НАГС: лишь 30% опрошенных госслужащих считают оплату труда справедливой, а 15% — конкурентной

10:57, 10 ноября 2025
После войны только 64% ​​госслужащих планируют остаться на службе — данные НАГС.
Фото: Alexander Castro/Rhode Island Current
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы опубликовало результаты ежегодного исследования «Организация работы государственных служащих и оплата труда в условиях военного положения» (2025). Его проводят уже четвертый год подряд для более глубокого понимания того, как организована работа и осуществляется оплата труда государственных служащих в период военного положения.

Опрос, проведенный с использованием обновленного при поддержке экспертов SIGMA/OECD опросника, охватил почти 42 тысячи государственных служащих.

В рамках исследования изучались особенности организации работы государственных служащих; изменения в нагрузке, функционале и продуктивности; оплата труда; потребности в социальном обеспечении; мотивация и ресурсы для продолжения работы на государственной службе; психологическое состояние и потребность в психологической поддержке.

И, как показали результаты, отмечают в НАГС, несмотря на значительные вызовы — как внешние (война, вопросы безопасности), так и внутренние (евроинтеграционные требования, структурные реформы системы госслужбы) — государственные служащие демонстрируют высокий уровень устойчивости и адаптивности, однако выявлен ряд ключевых системных вызовов.

В частности, речь идет о следующем:

  • снижение намерений оставаться на службе после окончания войны до 64%;
  • ухудшение психологического состояния у 55% респондентов;
  • 65% государственных служащих недовольны уровнем социальных гарантий;
  • 32% участников опроса не имеют доступа к укрытиям на рабочем месте;

Таким образом, НАГС рекомендует усилить безопасность труда, разработать конкурентный социальный пакет и внедрить обязательное медицинское страхование, в необходимости которого отметили 76% участников опроса.

Отметим, что Счетная палата заявила: в результате проведенной реформы система оплаты труда на государственной службе не стала более справедливой, прозрачной или стимулирующей. Ожидаемого эффекта — повышения мотивации, прозрачности и конкурентоспособности государственной службы — не достигнуто.

«Более того, государство до сих пор не располагает полной и достоверной информацией о фактических начислениях заработной платы государственным служащим, что делает невозможным анализ эффективности расходов и планирование бюджетных потребностей в секторе государственного управления», — говорится в заявлении.

Согласно опросу, проведенному в 2024 году Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы, почти половина государственных служащих среди основных причин увольнения назвала критически низкий уровень оплаты труда, который не обеспечивает даже базовых финансовых потребностей. В то же время количество молодых работников (до 35 лет) в 2025 году сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о потере привлекательности государственной службы для нового поколения специалистов.

госслужащие госслужба увольнение НАДС

