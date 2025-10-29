Несмотря на увеличение расходов на оплату труда госслужащих, результата реформы госслужбы не достигнуто — Счетная палата

Счетная палата заявила, что нормативно-правовая база, которая должна была обеспечить реформирование системы оплаты труда, оказалась недостаточной и противоречивой, а запланированная еще в 2023 году автоматизированная система классификации должностей до сих пор не внедрена.

Фото: rp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Счетная палата сообщила, что провела аудит соответствия на тему «Реформирование системы оплаты труда в сфере государственного управления». Отчет по его результатам был утвержден на заседании учреждения 28 октября, в котором подчеркнула, несмотря на увеличение расходов на оплату труда госслужащих, результата реформы госслужбы не достигнуто.

Период аудита: 2023–2024 годы и первое полугодие 2025 года (по отдельным вопросам — более длительный период). Ответственный за аудит — член Счетной палаты Кирилл Клименко.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ

Счетная палата проанализировала, как именно происходило реформирование системы оплаты труда государственных служащих. Ключевым элементом реформы стало внедрение классификации должностей, предусматривающей отнесение каждой должности к соответствующей семье, уровню и юрисдикции.

Основная идея реформы заключается в том, что чем сложнее и ответственнее работа, чем больше она требует специализированных знаний и навыков, тем выше должна быть оплата труда государственного служащего.

В процессе реализации этой реформы произошли заметные изменения в структуре заработной платы:

должностной оклад определен как основной элемент ее формирования;

достигнуто соотношение 81,7 % постоянной части к 18,3 % вариативной;

надбавка за выслугу лет уменьшена с 50 % до 30 %;

среднемесячная заработная плата государственных служащих выросла на 43 % по сравнению с 2023 годом.

Счетная палата подчеркнула, что несмотря на эти шаги, реформа не достигла ожидаемых результатов.

ПРЕПЯТСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ

Аудит показал, что подготовка и внедрение реформы происходили непоследовательно, без надлежащего контроля, координации и коммуникации между органами исполнительной власти.

Нормативно-правовая база, которая должна была обеспечить реформирование системы оплаты труда, оказалась недостаточной и противоречивой, а запланированная еще в 2023 году автоматизированная система классификации должностей до сих пор не внедрена.

В целом реформа осуществлялась не по утвержденному Правительством плану. Классификация должностей начала реализовываться на основании поручения Премьер-министра Украины, данного в рамках бюджетного процесса, и была закреплена в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год». В то же время профильный законопроект, который должен был стать законодательной основой реформы, был принят лишь через год после фактического ее внедрения.

Аудиторы отмечают, что мероприятия по внедрению реформы готовились в крайне сжатый срок — четыре месяца. Этого времени оказалось недостаточно для качественной подготовки документов, в результате чего первая классификация должностей оказалась несовершенной и вызвала ряд переклассификаций.

«Кроме того, при формировании этой схемы не были учтены данные об уровне оплаты труда на аналогичных должностях в частном секторе, хотя это прямо предусматривалось планом реформы.

В дальнейшем из-за отсутствия контроля и унифицированных подходов к осуществлению классификации должностей в ряде государственных органов происходило искусственное отнесение должностей к классификационным кодам с более высокими окладами.

Параллельно нормы закона о государственном бюджете периодически устанавливали особые условия оплаты труда для отдельных учреждений.

Все эти обстоятельства не только усложнили реализацию реформы, но и нивелировали ее главный принцип — «равная оплата за равный труд», который был краеугольным камнем изменений», — заявила Счетная палата.

Кроме того, аудиторы выявили существенные недостатки в бюджетном планировании, в частности отсутствие единых правил формирования и распределения фондов оплаты труда в государственных органах и утверждение схемы должностных окладов после принятия государственного бюджета на 2024 год.

РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМЫ

Счетная палата заявила, что в итоге проведенной реформы система оплаты труда на государственной службе не стала более справедливой, прозрачной или стимулирующей. Ожидаемого эффекта — повышения мотивации, прозрачности и конкурентоспособности государственной службы — не достигнуто.

«Более того, государство до сих пор не владеет полной и достоверной информацией о фактических начислениях заработной платы государственным служащим, что делает невозможным анализ эффективности расходов и планирование бюджетных потребностей в секторе государственного управления. Социологические данные подтверждают эти выводы», — говорится в заявлении.

Согласно опросу, проведенному в 2024 году Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы, почти половина государственных служащих среди основных причин увольнения назвала критически низкий уровень оплаты труда, который не обеспечивает даже базовых финансовых потребностей.

В то же время количество молодых работников (до 35 лет) в 2025 году сократилось на 1,5 % по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о снижении привлекательности государственной службы для нового поколения специалистов.

Проведенный Счетной палатой опрос, в котором приняли участие более 34,9 тыс. государственных служащих из 114 органов власти, показал:

лишь 21,1 % респондентов считают внедренную систему оплаты труда более прозрачной;

72,4 % не почувствовали существенных изменений, а почти половина считает свою зарплату несправедливой по сравнению с оплатой на аналогичных должностях в других учреждениях;

78,6 % опрошенных отметили, что их нынешняя зарплата не является адекватным вознаграждением за профессиональное выполнение обязанностей и инициативность.

Углубление дисбаланса подтверждает и рост индекса Джини (индекс неравенства доходов), который увеличился с 0,062 в 2023 году до 0,118 в 2024 году. Это свидетельствует об усилении неравенства в распределении заработной платы среди государственных служащих.

Таким образом, реформа инициировала важные изменения, однако не достигла главной цели — создания справедливой, прозрачной и конкурентоспособной системы оплаты труда.

«Мы пришли к выводу, что реформа системы оплаты труда требует надлежащей координации и реалистичного планирования. Для решения выявленных проблемных вопросов Счетная палата предоставила рекомендации, касающиеся, в частности, совершенствования планирования процессов реформы системы оплаты труда, разработки объективной методики оценки должностей государственной службы и методики сопоставления оплаты типичных должностей госслужбы с частным сектором, упрощения неэффективных решений», — отметил член Счетной палаты Кирилл Клименко.

Счетная палата приняла решение обратиться в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и рекомендовать рассмотреть Отчет и Решение Счетной палаты на его заседании.

Отчет и решение Счетной палаты также будут направлены Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Национальному агентству по вопросам государственной службы, Министерству финансов Украины и Секретариату Кабинета Министров Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.