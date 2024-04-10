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У мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на границе будут проверять военный билет

08:31, 10 апреля 2024
Военный билет будут требовать даже в консульствах у мужчин, которые выехали за границу до мобилизационного возраста.
У мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на границе будут проверять военный билет
Источник фото: Факты ICTV
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В законопроекте о мобилизации, окончательно утвержденном комитетом Рады, предусмотрено, что военный билет будет проверяться на границе, а также при выезде и въезде в страну, сообщается в выводах комитета, опубликованных народными депутатами.

Согласно законопроекту 10449, каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от его пригодности к службе или наличия отсрочек, обязан иметь при себе военный билет. Он обязан предъявлять его по требованию полицейских, сотрудников территориальных военных комиссариатов и пограничников как на пунктах пропуска, так и в пограничной полосе.

Оформление консульских услуг за рубежом будет возможным только при наличии военно-учетных документов. Это означает, что военный билет будет необходим для получения консульской помощи за рубежом.

Также военный билет будут требовать в консульствах даже у 18-летних украинцев, которые выехали за границу до этого возраста. Это означает, что таким молодым людям придется возвращаться на родину и стать на учет в территориальных военных комиссариатов для получения военного билета и возможности оформления документов за рубежом.

Ранее Владимир Зеленский выступил за принятие закона о мобилизации парламентом, утверждая, что это чрезвычайно важно для страны. 

Как известно, спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации на ближайшем пленарном заседании. А народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что документ планируется выносить на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля.

Ранее мы писали, что некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся.

Кроме того, часть госслужащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от мобилизации.

Добавим, Украина планирует внедрить систему смарт-мобилизации как последующий шаг после цифровизации военного учета. Заявку на мобилизацию можно будет подать в два клика.

Вместе с тем, в законопроект о мобилизации вернули наказание для уклонистов, которые за границей.

Также Комитет рассмотрел пересмотр диагнозов лиц с инвалидностью, полученных до 24 февраля 2022 года.

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