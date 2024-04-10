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От армии из-за ухода за человеком с инвалидностью освободят две категории граждан

08:19, 10 апреля 2024
Новый законопроект о мобилизации освободил от армии две категории граждан, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.
От армии из-за ухода за человеком с инвалидностью освободят две категории граждан
Источник фото: Depositphotos
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению.

Новый законопроект о мобилизации внес изменения, касающиеся лиц, имеющих на иждивении людей с инвалидностью. Согласно новым положениям, от армейских обязанностей освобождены две категории граждан:

Первая категория - это члены семьи первой степени родства, которые имеют на иждивении человека с инвалидностью I или II группы, и предоставляют ему постоянный уход.

Вторая категория - это члены семьи второй степени родства. Их могут освободить от воинских обязанностей при условии, что в семье отсутствуют члены первой степени родства или они физически не могут осуществлять уход, что подтверждается заключением ВВК (военно-врачебной комиссии).

Как сообщалось, из мобилизационного законопроекта №10449, который готовится ко второму чтению, убрали норму о демобилизации. Ранее планировалось установить предельный срок - 36 месяцев службы до демобилизации.

Исключение вопроса демобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В частности, в письме к министру обороны Рустему Умерову отмечается необходимость безотлагательного внесения законодательных изменений по совершенствованию вопросов прохождения военной службы и мобилизации.

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