Ограничить лицо в праве управления автомобилем не смогут только в двух случаях: детали мобилизационного законопроекта

В норме законопроекта о мобилизации о запрете на управление транспортными средствами по требованию ТЦК есть два исключения.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению.

Согласно документу, в норме законопроекта о мобилизации о запрете управления транспортными средствами по требованию ТЦК есть два исключения.

Временное ограничение лица в праве управления транспортными средствами не применимо в случае:

— если установление такого ограничения лишает человека основного законного источника средств к существованию;

— использование лицом транспортного средства в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью»;

Это касается временного ограничения физического лица в праве управления транспортными средствами – сроком до выполнения таким лицом требования территориального центра комплектования и социальной поддержки об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом.

Как сообщалось, из готовящегося ко второму чтению мобилизационного законопроекта №10449 убрали норму о демобилизации. Ранее планировалось установить предельный срок – 36 месяцев службы до демобилизации. Это подтвердил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Федиенко.

Исключение вопроса демобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.