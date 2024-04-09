Ограничить лицо в праве управления автомобилем не смогут только в двух случаях: детали мобилизационного законопроекта

Как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению.
Согласно документу, в норме законопроекта о мобилизации о запрете управления транспортными средствами по требованию ТЦК есть два исключения.
Временное ограничение лица в праве управления транспортными средствами не применимо в случае:
— если установление такого ограничения лишает человека основного законного источника средств к существованию;
— использование лицом транспортного средства в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью»;
Это касается временного ограничения физического лица в праве управления транспортными средствами – сроком до выполнения таким лицом требования территориального центра комплектования и социальной поддержки об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом.
Как сообщалось, из готовящегося ко второму чтению мобилизационного законопроекта №10449 убрали норму о демобилизации. Ранее планировалось установить предельный срок – 36 месяцев службы до демобилизации. Это подтвердил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Федиенко.
Исключение вопроса демобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.