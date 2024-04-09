Демобілізацію виключили із мобілізаційного законопроекту, — ЗМІ

Питання демобілізації і ротації, за даними джерел, розглядатимуть окремо в іншому законопроекті.

Комітет з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із законопроєкту про мобілізацію №10449, який готується до другого читання. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що виключення питання демобілізації ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зокрема, у листі до міністра оборони Рустема Умєрова наголошується на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації.

«Разом з тим, окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті», — йдеться у оприлюдненому документі.

Як повідомила народна депутатка, членкиня парламентського комітету з нацбезпеки й оборони Соломія Бобровська у коментарі LIGA.net, з нового мобілізаційного законопроєкту прибрали положення, що встановлювало демобілізацію через 36 місяців служби.

Водночас нардеп Олександр Федієнко повідомив, що засідання Комітету з нацбезпеки все ще не завершене. Він зазначив, що понад три години очільник Комітету читає висновок щодо мобілізаційного законопроєкту — у документі понад 115 сторінок тексту. За його словами, депутати чекають на остаточне зачитання висновку, а потім перейдуть до голосування.

Раніше ми писали, що Комітет повторно розгляне ідею з блокуванням рахунків і забороною керування авто для ухилянтів.

Також повідомлялося, що за порушення законодавства про оборону та мобілізацію для громадян передбачать штрафи від 17 до 22,5 тисяч грн.

Нагадаємо, що 4 квітня набув чинності закон про цифровізацію військового обліку (10062), який дозволить ТЦК отримати дані всіх чоловіків від 18 до 60 років в автоматичному режимі із різних реєстрів. Відкритим залишається питання, як момент повідомлення таких чоловіків врегулюють у законі про посилення мобілізації.

Крім того, у Комітеті з нацбезпеки розповіли про заохочення для військових у законопроекті про мобілізацію.

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