Демобилизацию исключили из мобилизационного законопроекта, — СМИ

Вопросы демобилизации и ротации, по данным источников, будут рассматриваться отдельно в другом законопроекте.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положения о демобилизации и ротации военнослужащих из готовящегося ко второму чтению законопроекта о мобилизации №10449. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что исключение вопроса демобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В частности, в письме к министру обороны Рустему Умерову отмечается необходимость безотлагательного внесения законодательных изменений по усовершенствованию вопросов прохождения военной службы и мобилизации.

«Вместе с тем отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих унормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте», — говорится в обнародованном документе.

Как сообщила народная депутат, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Соломия Бобровская в комментарии LIGA.net, из нового мобилизационного законопроекта убрали положение, устанавливавшее демобилизацию через 36 месяцев службы.

В то же время нардеп Александр Федиенко сообщил, что заседание Комитета по нацбезопасности все еще не завершено. Он отметил, что более трех часов глава Комитета читает заключение по мобилизационному законопроекту — в документе более 115 страниц текста. По его словам, депутаты ждут окончательное зачтение вывода, а затем перейдут к голосованию.

ОБНОВЛЕНО:

Кабинет министров согласился с предложением Минобороны инициировать перед Верховной Радой исключение из проекта закона положений по освобождению от военной службы и ротации военнослужащих, сообщает «УП».

Так, Правительство должно внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями.

Как следствие, члены Комитета ВР по вопросам нацбезопасности на заседании 9 апреля приняли решение об исключении положения о демобилизации и ротации военных из правительственного законопроекта.

В заключении Комитет поручил Кабинету Министров в течение восьми месяцев со дня опубликования законодательного акта в газете «Голос Украины», то есть уже после принятия, разработать и внести на рассмотрение законопроект по усовершенствованию механизмов ротации военнослужащих во время военного положения, их демобилизации и медико-социальной реабилитации.

Ранее мы писали, что Комитет повторно рассмотрит идею с блокировкой счетов и запрещением управления авто для уклонистов.

Также сообщалось, что за нарушение законодательства об обороне и мобилизации для граждан предусмотрены штрафы от 17 до 22,5 тысячи гривен.

Кроме того, в Комитете по нацбезопасности рассказали о поощрениях для военных в законопроекте о мобилизации.

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