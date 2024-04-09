Практика судов
  1. В Украине

Демобилизацию исключили из мобилизационного законопроекта, — СМИ

20:57, 9 апреля 2024
Вопросы демобилизации и ротации, по данным источников, будут рассматриваться отдельно в другом законопроекте.
Демобилизацию исключили из мобилизационного законопроекта, — СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положения о демобилизации и ротации военнослужащих из готовящегося ко второму чтению законопроекта о мобилизации 10449. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что исключение вопроса демобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В частности, в письме к министру обороны Рустему Умерову отмечается необходимость безотлагательного внесения законодательных изменений по усовершенствованию вопросов прохождения военной службы и мобилизации.

«Вместе с тем отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих унормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте», — говорится в обнародованном документе.

Как сообщила народная депутат, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Соломия Бобровская в комментарии LIGA.net, из нового мобилизационного законопроекта убрали положение, устанавливавшее демобилизацию через 36 месяцев службы.

В то же время нардеп Александр Федиенко сообщил, что заседание Комитета по нацбезопасности все еще не завершено. Он отметил, что более трех часов глава Комитета читает заключение по мобилизационному законопроекту — в документе более 115 страниц текста. По его словам, депутаты ждут окончательное зачтение вывода, а затем перейдут к голосованию.

ОБНОВЛЕНО:

Кабинет министров согласился с предложением Минобороны инициировать перед Верховной Радой исключение из проекта закона положений по освобождению от военной службы и ротации военнослужащих, сообщает «УП».

Так, Правительство должно внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями.

Как следствие, члены Комитета ВР по вопросам нацбезопасности на заседании 9 апреля приняли решение об исключении положения о демобилизации и ротации военных из правительственного законопроекта.

В заключении Комитет поручил Кабинету Министров в течение восьми месяцев со дня опубликования законодательного акта в газете «Голос Украины», то есть уже после принятия, разработать и внести на рассмотрение законопроект по усовершенствованию механизмов ротации военнослужащих во время военного положения, их демобилизации и медико-социальной реабилитации.

Ранее мы писали, что Комитет повторно рассмотрит идею с блокировкой счетов и запрещением управления авто для уклонистов. 

Также сообщалось, что за нарушение законодательства об обороне и мобилизации для граждан предусмотрены штрафы от 17 до 22,5 тысячи гривен.

Кроме того, в Комитете по нацбезопасности рассказали о поощрениях для военных в законопроекте о мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин изменил порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны

Правительство определило органы, которые будут предоставлять статус лица с инвалидностью в результате войны.

Военнослужащие находятся под обстрелами, но не получают 100 тысяч грн: что решил суд

Суд указал, что факт выполнения служебных обязанностей в составе воинской части без доказательств непосредственного участия истца в боевых действиях не создает обязанности начисления ему увеличенного дополнительного вознаграждения.

Исполнять обязанности директора Бюро экономической безопасности будет Сергей Перхун

Новый директор БЭБ до сих пор не назначен, а заместители могут исполнять обязанности не больше года.

В США обеспокоены намерениями грузинского парламента принять закон об иноагентах, а в ЕС ждут от Грузии проверки добропорядочности Высшего совета юстиции

В Грузии готовятся принять закон о публикации отчетов организациями, получающими иностранное финансирование, а в ЕС требуют проверки добропорядочности кандидатов в Высший совет юстиции Грузии при участии международных экспертов.

Глава СБУ на время расследования вручения ТЦК повестки журналисту Следствие.инфо отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты

Ранее Офис Генерального прокурора сообщил об открытии уголовного производства по факту вручения ТЦК повестки журналисту.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Білова
    Ольга Білова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді