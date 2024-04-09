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Во Франции приняли закон, запрещающий жаловаться на шум от коров и петухов в деревнях

20:08, 9 апреля 2024
Теперь люди, решившие жить вблизи фермы, магазина, бара или ресторана, не могут жаловаться на шум или другие неудобства.
Во Франции приняли закон, запрещающий жаловаться на шум от коров и петухов в деревнях
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Во Франции парламент принял закон, согласно которому шум петухов, коров, звук тракторов или запах навоза в сельской местности больше не будут основанием для жалоб в суд. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что закон призван пресечь сотни жалоб на шум, которые подают недовольные соседи, преимущественно новоприбывшие из городов, ищущих сельского покоя и тишины.

«Те, кто переезжает в сельскую местность, не могут требовать, чтобы кормящие крестьяне изменили свой образ жизни», — заявлял министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти в прошлом году, когда законопроект был представлен в парламенте.

При рассмотрении этого вопроса на ежегодном сельскохозяйственном салоне в марте он добавил, что «сюрреалистично, что суды забиты... спорами о ночном мычании коров». Что нужно сделать? Успокоить их? Если тебе не нравится село, ты остаешься в городе, а если ты едешь на село, ты адаптируешься к селу таким, каким он есть».

Теперь люди, которые решили жить вблизи фермы, магазина, бара или ресторана, не могут жаловаться на шум или другие неудобства.

Отмечается, что во Франции судам регулярно приходилось рассматривать жалобы на шум из-за петухов, уток, гусей, коров и даже цикад. Например, в мае 2023 года жандармы появились в доме 92-летней Колетт Ферри, чтобы забрать трех лягушек из ее садового пруда после жалоб соседей.

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