У Франції ухвалили закон, який забороняє скаржитися на шум від корів і півнів у селах

Відтепер люди, які вирішили жити поблизу ферми, магазину, бару чи ресторану, не можуть скаржитися на шум чи інші незручності.

У Франції парламент ухвалив закон, згідно з яким шум півнів, корів, звук тракторів або запах гною у сільській місцевості більше не будуть підставами для скарг до суду. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що закон покликаний покласти край сотням скарг на шум, які подають незадоволені сусіди, переважно новоприбулі з міст, які шукають сільського спокою та тиші.

«Ті, хто переїжджає в сільську місцевість, не можуть вимагати, щоб селяни, які їх годують, змінили свій спосіб життя», — заявляв міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті минулого року, коли законопроєкт був представлений у парламенті.

Під час розгляду цього питання на щорічному сільськогосподарському салоні в березні він додав, що «сюрреалістично, що суди забиті... суперечками про нічне мукання корів». Що треба зробити? Заспокоїти їх? Якщо тобі не подобається село, ти залишаєшся в місті, а якщо ти їдеш на село, ти адаптуєшся до села таким, яким воно є».

Відтепер люди, які вирішили жити поблизу ферми, магазину, бару чи ресторану, не можуть скаржитися на шум чи інші незручності.

Зазначається, що у Франції судам регулярно доводилось розглядати скарги на шум через півнів, качок, гусей, корів і навіть цикад. Наприклад, у травні 2023 року жандарми зʼявилися в будинку 92-річної Колетт Феррі, щоб забрати трьох жаб з її садового ставка після скарг сусідів.

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