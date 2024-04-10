Махінації з більш ніж 19 гектарами землі: на Вінниччині повідомлено про підозру державному реєстратору

Держреєстратор, зловживаючи своїми повноваженнями та на підставі підроблених документів, прийняла незаконне рішення про державну реєстрацію права власності за фізособою 8 земельних ділянок площею 19,3 га.

У Вінницькій області держреєстратору оголошено підозру в махінаціях з більш ніж 19 га землі, яка належить державі. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру державному реєстратору однієї із сільських рад Хмільницького району Вінницької області у вчиненні зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, державний реєстратор, зловживаючи своїми повноваженнями та на підставі підроблених документів, прийняла незаконне рішення про державну реєстрацію права власності за фізичною особою 8 земельних ділянок площею 19,3 га. Таким чином – на території 8-ми різних територіальних громад Вінниччини ці ділянки вибули із власності держави.

У результаті протиправних дій держреєстратора, відповідно до висновку земельно-оціночної експертизи, державі спричинено збитків на понад 1 млн грн.

З метою забезпечення відшкодування заподіяних кримінальним правопорушенням збитків на зазначені земельні ділянки за клопотанням слідчого погодженого з прокурором ухвалою суду накладено арешт.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.

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