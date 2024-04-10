Мін’юст презентував законодавчі напрацювання щодо створення Вищого адміністративного суду

Відбувся круглий стіл за участі депутатів, міністра юстиції Дениса Малюськи та заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої, де зокрема презентували напрацювання щодо створення Вищого адмінсуду.

Фото: Facebook Олександра Банчука

У Комітеті з питань правоохоронної діяльності 9 квітня відбувся круглий стіл «Обговорення актуальних законодавчих ініціатив», організований Міністерством юстиції.

В засіданні взяли участь голова Комітету Сергій Іонушас, депутати, міністр юстиції України Денис Малюська, заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, заступниця Генерального прокурора Вікторія Літвінова, заступник директора Національного антикорупційного бюро України Поліна Лисенко, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко та інші.

Як повідомляється, учасники заходу обговорили:

запровадження компенсаторного механізму в Україні;

угоди про визнання винуватості;

кримінальну відповідальність юридичних осіб;

створення Вищого адміністративного суду.

Ці питання були в центрі дискусії, під час якої представники Міністерства юстиції та НАБУ презентували учасникам круглого столу свої законодавчі напрацювання.

Результатами обговорення є комплекс пропозицій та рекомендацій про внесення змін до чинного законодавства, зокрема до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо підвищення ефективності укладання угод про визнання винуватості.

Також Міністерством юстиції було презентовано законодавчі напрацювання «Про Вищий адміністративний суд», в яких пропонується визначити засади організації та діяльності Вищого адміністративного суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності.

«Конструктивний діалог між представниками Парламенту, Офісу Президента України, Міністерства юстиції України, Офісу Генерального прокурора та НАБУ під час роботи круглого столу сприяє додатковому аналізу презентованих законодавчих ініціатив, які згодом будуть зареєстровані та розглядатимуться Верховною Радою України» - повідомили у Комітеті.

Втім, даний круглий стіл не транслювався в ефірі, а Комітет обмежився лише коротким прес-релізом.

Слід зауважити, що голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов 29 березня 2024 року повідомив, що парламент фактично опинився осторонь розробки законопроекту про створення нового Вищого адміністративного суду (ВАСУ).

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», оновлений Меморандум з МВФ, який Фонд оприлюднив 22 березня, передбачає, що в Україні до кінця липня 2024 року ухвалять закон про створення Вищого адміністративного суду. За задумом міжнародних партнерів, він розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів – проти, «наприклад, Національного банку України (НБУ), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)». Його мають наповнити «суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність та доброчесність».

В той же час План для реалізації програми Ukraine Facility Європейського Союзу, який опублікувало Міністерство економіки, передбачає строк для «створення нового суду для розгляду адміністративних справ за участю національних державних органів, укомплектованого суддями, які пройшли належну перевірку», тобто, створення ВАСУ, до кінця 3 кварталу 2025 року. Він буде складатися з першої та апеляційної інстанцій, а суддів обиратимуть після перевірки доброчесності та професіоналізму із залученням незалежних експертів. Вочевидь, перевірку кандидатів буде проводити Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) за тими ж принципами, що і для Вищого антикорупційного суду. Раніше ми писали про те, хто є кандидатами до складу ГРМЕ від «міжнародників».

Отже, він прийняття закону до фактичного створення суду, за задумом Уряду, має минути більше року.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною. Україна має суворо дотримуватися відповідних строків Плану для отримання коштів від ЄС.

Фото: Facebook Олександра Банчука

Автор: Наталя Мамченко

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