Минюст представил законодательные наработки по созданию Высшего административного суда

Состоялся круглый стол с участием депутатов, министра юстиции Дениса Малюськи и заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой, где в частности презентовали наработки по созданию Высшего админсуда.

Фото: Facebook Александра Банчука

В Комитете по вопросам правоохранительной деятельности 9 апреля состоялся круглый стол «Обсуждение актуальных законодательных инициатив», организованный Министерством юстиции.

В заседании приняли участие председатель Комитета Сергей Ионушас, депутаты, министр юстиции Украины Денис Малюська, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая, заместитель Генерального прокурора Виктория Литвинова, заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Полина Лысенко, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко и другие.

Как сообщается, участники мероприятия обсудили:

внедрение компенсаторного механизма в Украине;

соглашения о признании виновности;

уголовную ответственность юридических лиц;

создание Высшего административного суда.

Эти вопросы были в центре дискуссии, во время которой представители Министерства юстиции и НАБУ представили участникам круглого стола свои законодательные наработки.

Результатами обсуждения является комплекс предложений и рекомендаций о внесении изменений в действующее законодательство, в частности в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно повышения эффективности заключения соглашений о признании виновности.

Также Министерством юстиции были представлены законодательные наработки «О Высшем административном суде», в которых предлагается определить принципы организации и деятельности Высшего административного суда, специальные требования судей этого суда и гарантии их деятельности.

«Конструктивный диалог между представителями Парламента, Офиса Президента Украины, Министерства юстиции Украины, Офиса Генерального прокурора и НАБУ во время работы круглого стола способствует дополнительному анализу презентованных законодательных инициатив, которые будут зарегистрированы и рассматриваться Верховной Радой Украины» - сообщили в Комитете.

Впрочем, этот круглый стол не транслировался в эфире, а Комитет ограничился лишь коротким пресс-релизом.

Следует заметить, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов 29 марта 2024 сообщил, что парламент фактически оказался в стороне от разработки законопроекта о создании нового Высшего административного суда (ВАСУ).

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», обновленный Меморандум с МВФ, который Фонд обнародовал 22 марта, предусматривает, что в Украине до конца июля 2024 года будет принят закон о создании Высшего административного суда. По замыслу международных партнеров он будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов – против, «например, Национального банка Украины (НБУ), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)». Его должны наполнить «судьями, прошедшими надлежащую проверку на профессиональную компетентность и добродетель».

В то же время План для реализации программы Ukraine Facility Европейского Союза, опубликованный Министерством экономики, предусматривает срок для «создания нового суда для рассмотрения административных дел с участием национальных государственных органов, укомплектованного судьями, прошедшими надлежащую проверку», т.е. ВАСУ, до конца 3 квартала 2025 года. Он будет состоять из первой и апелляционной инстанций, а судей будут выбирать после проверки добродетели и профессионализма с привлечением независимых экспертов. Очевидно, проверку кандидатов будет проводить Общественный совет международных экспертов (ГРМЕ) по тем же принципам, что и для Высшего антикоррупционного суда. Ранее мы писали о том, кто является кандидатами в состав ГРМЕ от «международников».

Следовательно, принятие закона к фактическому созданию суда, по замыслу Правительства, должно пройти больше года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Регламент о введении финансового инструмента Ukraine Facility предусматривает право Еврокомиссии уменьшать поддержку и возмещать любую сумму или требовать досрочного возврата займа, в случаях серьезных нарушений, мошенничества, коррупции или конфликта интересов, влияющих на финансовые интересы ЕС, которые не исправлены Украиной. Украина должна строго соблюдать соответствующие сроки Плана для получения средств от ЕС.

Фото: Facebook Александра Банчука

Автор: Наталья Мамченко

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