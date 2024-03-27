Закон о Высшем административном суде будет принят до конца июля 2024 года

Обновленный меморандум с МВФ предусматривает принятие закона о создании Высшего админсуда, судей в который будет фильтровать Общественный совет международных экспертов до начала августа 2024 года.

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В Украине до конца июля 2024 года будет принят закон о создании Высшего административного суда. Это предусматривает обновленный Меморандум по МВФ, который Фонд обнародовал 22 марта результатами Третьего пересмотра расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF).

Впрочем, это должна быть не копия Высшего административного суда (ВАСУ), осуществлявшего правосудие до декабря 2017 года (до судебной реформы 2016-2017 годов), а суд, который, по замыслу международных партнеров, будет «рассматривать административные дела против национальных государственных органов» . Как указано в документах, это дела против «например, Национального банка Украины (НБУ), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)». Его должны наполнить «судьями, прошедшими надлежащую проверку на профессиональную компетентность и добродетель».

Со своей стороны, Украина отмечает в Меморандуме, что у этого суда будет первая и апелляционная палата. Судей будут отбирать с решающим голосом независимых экспертов с международным опытом в Общественном совете международных экспертов (ГРМЕ). Напомним, что ранее с помощью ГРМЕ отбирали судей Высшего антикоррупционного суда.

На данный момент – это все, что понятно о новом суде, который должен, по замыслу партнеров, заработать в Украине. Ведь соответствующая формулировка скитается от одного документа (в частности, «Плана реформ от Белого дома») к другому, никоим образом не получая конкретизации. Открытыми остаются вопросы, какой смысл в этом отдельном суде, если в Украине уже есть Кассационный административный суд и целая система админсудов, а также существует Высший антикоррупционный суд, сколько в новом ВАС должно быть судей, какова его компетенция – ответы на которые пока нет.

Наконец, недостаточно ясно, откуда брать финансирование на обеспечение выплаты судейского вознаграждения его судьям, которое должно составлять, очевидно, не меньше, чем в Высшем антикоррупционном суде. По данным Минфина, сейчас в ВАКС среднее судейское вознаграждение – 190 тысяч грн.

В Меморандуме также подчеркивается, что «отсутствие прогресса в реформах усугубляет дефицит финансирования, уменьшает будущие поступления внешнего финансирования и может привести к усталости доноров». Поэтому Украина должна соблюдать реформы управления, сохраняя недавно достигнутый прогресс в укреплении антикоррупционных и судебных учреждений.

В частности, партнеры ждут:

Дальнейшие изменения в Уголовный процессуальный кодекс для повышения эффективности расследования коррупции, в частности, относительно взаимной правовой помощи и разумности сроков досудебного расследования.

Для укрепления эффективных процедур расследования коррупции до конца июня 2024 будут приняты дальнейшие изменения в УПК, которые, в том числе позволят Генеральному прокурору делегировать САП управления запросами об экстрадиции и взаимной правовой помощи в связи с расследованиями коррупции, «повышения обоснованности и эффективности сроков досудебного расследования после сообщения о подозрении».

Проведение конкурсов на новых судей ВАКС с участием независимых экспертов с международным опытом. Как отмечено в Меморандуме, Украина уже «инициировала процесс выдвижения и назначения новых членов Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ), который будет проверять кандидатов на 24 новых вакансии в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) как в первой инстанции (15 вакансий), так и в апелляционной (9 вакансий)». Окончательные назначения в ВАКС будут завершены до конца июля. Принятие закона о рационализации системы рассмотрения дел ВАКС (Чтобы повысить его эффективность и облегчить слушание, будут приняты изменения в процессуальный кодекс для рационализации рассмотрения вопросов одним судьей ВАКС, выполнение этого маяка ожидается на конец апреля 2024 г.). Завершение внешнего аудита НАБУ. Внешний аудит эффективности НАБУ с участием трех независимых экспертов с международным опытом будет проведен и опубликован его отчет (до конца сентября 2024). Кабинет министров готовится выдать решение о начале отбора и выдвижении независимых экспертов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для эффективной имплементации закона о предоставлении НАБУ полномочий по перехвату коммуникаций (прослушивании телефонных разговоров) Украина разработает план реализации в период после введения военного положения по обеспечению НАБУ ресурсами, оборудованием и технологическими решениями для самостоятельного перехвата сообщений стационарных и мобильных устройств. Продолжаются переговоры между НАБУ и правоохранительными органами по разработке плана реализации. Кроме того, НАБУ до конца октября 2024 получит доступ к независимым и компетентным судебно-медицинским экспертам, чтобы иметь возможность эффективно выполнять свои следственные полномочия, включая расследование сложных коррупционных преступлений. «После отмены военного положения власть проведет диагностическую оценку управления под руководством персонала МВФ», - сказано в Меморандуме.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», также Меморандум предлагает сосредоточиться на устранении препятствий для мобилизации доходов, в частности, отмене «слишком щедрых» упрощенных режимов налогообложения, введении более прогрессивного налога на доходы физических лиц и других шагах реализации Национальной стратегии доходов.

Автор: Наталья Мамченко

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