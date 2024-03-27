С конвейера Volvo сошел последний дизельный легковой автомобиль

Его сразу с завода отправили в музей «World of Volvo» в Гетеборге.

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Компания Volvo завершает 45-летнюю историю использования дизельных двигателей в своих легковых автомобилях. Последней дизельной моделью шведского автопроизводителя стал сошедший с конвейера в Торсланде кроссовер премиум-класса XC90. Об этом сообщили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Последний дизельный автомобиль компании имеет рядный 2,0-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом семейства VEA, который дебютировал в 2013 году. Автомобиль сразу же с завода отправили в музей World of Volvo в Гетеборге.

Как отмечают в «Укравтопроме», это был только второй собственно созданный и производимый дизель Volvo за ее 97-летнюю историю. Первый, дебютировавший в 2001 году, был пятицилиндровым агрегатом, изготовленным на заводе силовых агрегатов автопроизводителя в Сковде, Швеция.

В настоящий момент эта фабрика перепрофилировалась на производство электродвигателей.

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