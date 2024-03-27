З конвеєра Volvo зійшов останній дизельний легковий автомобіль

Його одразу із заводу відправили у музей «World of Volvo» у Гетеборзі.

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Компанія Volvo завершує 45-річну історію використання дизельних двигунів в своїх легкових авто. Останньою дизельною моделлю шведського автовиробника став кросовер преміум-класу XC90, який зійшов з конвеєра в Торсланді. Про це повідомили у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Останній дизельний автомобіль компаніх має рядний 2,0-літровий чотирициліндровий дизельний двигун із турбонаддувом сімейства VEA, який дебютував у 2013 році. Автомобіль одразу ж із заводу відправили у музей World of Volvo у Гетеборзі.

Як зазначають в «Укравтопромі», це був лише другий власно створений і вироблений дизель Volvo за її 97-річну історію. Перший, який дебютував у 2001 році, був п'ятициліндровим агрегатом, виготовленим на заводі силових агрегатів автовиробника в Сковде, Швеція.

Зараз ця фабрика перепрофілювалась на виробництво електродвигунів.

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