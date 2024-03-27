ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 6 переможців конкурсу

Комісія провела співбесіди із 15 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

У вівторок, 26 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегій провела співбесіди із 15 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Цирулевську Марину Володимирівну на посаду судді Баришівського районного суду Київської області;

Тітову Тетяну Леонідівну на посаду судді Погребищенського районного суду Вінницької області;

Гулу Уляну Іванівну на посаду судді Господарського суду Івано-Франківської області;

Карамана Костянтина Валерійовича на посаду судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області;

Ковалюк Оксану Миколаївну на посаду судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області;

Лебедя Олександра Володимировича на посаду судді Тростянецького районного суду Сумської області.

Відмовлено у наданні рекомендації для призначення:

Беня Богдана Зіновійовича на посаду судді Харківського районного суду Харківської області;

Лопохи Оксани Сергіївни на посаду судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області;

Зайцевої Тетяни Петрівни на посаду судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області;

Паненко Альони Миколаївни на посаду судді Господарського суду Чернігівської області;

Микити Тараса Володимировича на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;

Каплі Олександра Миколайовича на посаду судді Броварського міськрайонного суду Київської області.

Відкладено проведення співбесіди з Волошиним Іваном Степановичем, Дмитренко Юлією Володимирівною та Логіним Євгеном Васильовичем.

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