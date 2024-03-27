ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 6 победителей конкурса

Комиссия провела собеседования с 15 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

Во вторник, 26 марта, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий провела собеседования с 15 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Цирулевську Марину Володимирівну на посаду судді Баришівського районного суду Київської області;

Тітову Тетяну Леонідівну на посаду судді Погребищенського районного суду Вінницької області;

Гулу Уляну Іванівну на посаду судді Господарського суду Івано-Франківської області;

Карамана Костянтина Валерійовича на посаду судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області;

Ковалюк Оксану Миколаївну на посаду судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області;

Лебедя Олександра Володимировича на посаду судді Тростянецького районного суду Сумської області.

Відмовлено у наданні рекомендації для призначення:

Беня Богдана Зіновійовича на посаду судді Харківського районного суду Харківської області;

Лопохи Оксани Сергіївни на посаду судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області;

Зайцевої Тетяни Петрівни на посаду судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області;

Паненко Альони Миколаївни на посаду судді Господарського суду Чернігівської області;

Микити Тараса Володимировича на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;

Каплі Олександра Миколайовича на посаду судді Броварського міськрайонного суду Київської області.

Відкладено проведення співбесіди з Волошиним Іваном Степановичем, Дмитренко Юлією Володимирівною та Логіним Євгеном Васильовичем.

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