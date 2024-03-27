ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 6 победителей конкурса

Во вторник, 26 марта, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий провела собеседования с 15 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:
Цирулевську Марину Володимирівну на посаду судді Баришівського районного суду Київської області;
Тітову Тетяну Леонідівну на посаду судді Погребищенського районного суду Вінницької області;
Гулу Уляну Іванівну на посаду судді Господарського суду Івано-Франківської області;
Карамана Костянтина Валерійовича на посаду судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області;
Ковалюк Оксану Миколаївну на посаду судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області;
Лебедя Олександра Володимировича на посаду судді Тростянецького районного суду Сумської області.
Відмовлено у наданні рекомендації для призначення:
Беня Богдана Зіновійовича на посаду судді Харківського районного суду Харківської області;
Лопохи Оксани Сергіївни на посаду судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області;
Зайцевої Тетяни Петрівни на посаду судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області;
Паненко Альони Миколаївни на посаду судді Господарського суду Чернігівської області;
Микити Тараса Володимировича на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;
Каплі Олександра Миколайовича на посаду судді Броварського міськрайонного суду Київської області.
Відкладено проведення співбесіди з Волошиним Іваном Степановичем, Дмитренко Юлією Володимирівною та Логіним Євгеном Васильовичем.
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