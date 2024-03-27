Украинский рынок виртуальных активов должен быть согласован с правилами ЕС – меморандум с МВФ

Украина должна подготовить обновленный вариант законодательства о регулировании рынка виртуальных активов и привести его в соответствие с лучшими международными практиками.

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Международный валютный фонд в обновленной программе расширенного EFF, в частности, определил меры по улучшению урегулирования рынка виртуальных активов. Об этом сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

В МВФ отметили, что действующая законодательная база для виртуальных активов может создавать риски ценовой стабильности и эффективности монетарной трансмиссии. Поэтому до конца декабря 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) при технической помощи МВФ и после консультаций с его сотрудниками должны совместно подготовить обновленный вариант законодательства о регулировании рынка виртуальных активов и привести его в соответствии с лучшими международными практиками.

Также до конца декабря 2024 г. НКЦБФР должна подготовить проект требований к капиталу финансовых посредников, который должен соответствовать законодательству ЕС.

Кроме того, во исполнение Национальной стратегии доходов Украина должна также определить принципы налогообложения виртуальных активов. Они должны быть согласованы с правилами ЕС, в частности с учетом обмена информацией и инициатив Глобального форума ОЭСР. Эта работа будет поддержана технической помощью со стороны FAD МВФ и других международных партнеров по развитию.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Меморандум предусматривает, что Украина до конца апреля 2024 года должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) для рационализации дел или вопросов, рассматриваемых в первой инстанции одним судьей Высшего антикоррупционного суда или коллегией по трех судей ВАКС. Кроме того, украинские власти должны разработать дальнейшие изменения в УПК для повышения эффективности расследования коррупции, включая взаимную правовую помощь и обоснованность сроков досудебного расследования.

Добавим, последующие действия Украины в сфере налоговой реформы должны опираться на Национальную стратегию доходов. Соответствующая позиция содержится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ, который Фонд обнародовал 22 марта результатами Третьего пересмотра расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF).

Вместе с тем, Украина до конца апреля 2024 года должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) для рационализации дел или вопросов, рассматриваемых в первой инстанции одним судьей Высшего антикоррупционного суда или коллегией из трех судей ВАКС. Кроме того, украинские власти должны разработать дальнейшие изменения в УПК для повышения эффективности расследования коррупции, включая взаимную правовую помощь и обоснованность сроков досудебного расследования. Соответствующие требования содержат документы МВФ по результатам Третьего пересмотра расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

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