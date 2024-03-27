Практика судов
  1. В Украине

Украинский рынок виртуальных активов должен быть согласован с правилами ЕС – меморандум с МВФ

17:35, 27 марта 2024
Украина должна подготовить обновленный вариант законодательства о регулировании рынка виртуальных активов и привести его в соответствие с лучшими международными практиками.
Украинский рынок виртуальных активов должен быть согласован с правилами ЕС – меморандум с МВФ
Фото: focus.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Международный валютный фонд в обновленной программе расширенного EFF, в частности, определил меры по улучшению урегулирования рынка виртуальных активов. Об этом сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

В МВФ отметили, что действующая законодательная база для виртуальных активов может создавать риски ценовой стабильности и эффективности монетарной трансмиссии. Поэтому до конца декабря 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) при технической помощи МВФ и после консультаций с его сотрудниками должны совместно подготовить обновленный вариант законодательства о регулировании рынка виртуальных активов и привести его в соответствии с лучшими международными практиками.

Также до конца декабря 2024 г. НКЦБФР должна подготовить проект требований к капиталу финансовых посредников, который должен соответствовать законодательству ЕС.

Кроме того, во исполнение Национальной стратегии доходов Украина должна также определить принципы налогообложения виртуальных активов. Они должны быть согласованы с правилами ЕС, в частности с учетом обмена информацией и инициатив Глобального форума ОЭСР. Эта работа будет поддержана технической помощью со стороны FAD МВФ и других международных партнеров по развитию.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Меморандум предусматривает, что Украина до конца апреля 2024 года должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) для рационализации дел или вопросов, рассматриваемых в первой инстанции одним судьей Высшего антикоррупционного суда или коллегией по трех судей ВАКС. Кроме того, украинские власти должны разработать дальнейшие изменения в УПК для повышения эффективности расследования коррупции, включая взаимную правовую помощь и обоснованность сроков досудебного расследования.

Добавим, последующие действия Украины в сфере налоговой реформы должны опираться на Национальную стратегию доходов. Соответствующая позиция содержится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ, который Фонд обнародовал 22 марта результатами Третьего пересмотра расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF).

Вместе с тем, Украина до конца апреля 2024 года должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) для рационализации дел или вопросов, рассматриваемых в первой инстанции одним судьей Высшего антикоррупционного суда или коллегией из трех судей ВАКС. Кроме того, украинские власти должны разработать дальнейшие изменения в УПК для повышения эффективности расследования коррупции, включая взаимную правовую помощь и обоснованность сроков досудебного расследования. Соответствующие требования содержат документы МВФ по результатам Третьего пересмотра расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
18 месяцев под боевыми распоряжениями в течение 36 месяцев должно быть основанием для увольнения с военной службы – Комитет рассмотрел правки

Комитет по нацбезопасности рассмотрел поправки к законопроекту о мобилизации по увольнению с военной службы.

Кабмин зарегистрировал в Раде изменения относительно доступа к правосудию лиц с инвалидностью

Предусматриваются изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

Отсутствие официального дохода, поступки родственников и странные сделки: почему ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей

Все больше кандидатов на должности судей судов первой инстанции упускают шансы одеть судейскую мантию.

Роман Игнатов уволился из ВККС

Напоследок Роман Игнатов сообщил, что давления на него не было.

Кабмин зарегистрировал проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно состава суда по делам против депутатов и министров

Законопроект Правительства предусматривает, что уголовное производство в суде первой инстанции осуществляется коллегиально судом в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого по преступлениям, в совершении которых обвиняется Президент, полномочия которого прекращены, народный депутат, премьер-министр, министр, Генпрокурор, член АМКУ, глава НБУ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бондар
    Сергій Бондар
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва