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Український ринок віртуальних активів має бути узгоджений з правилами ЄС – меморандум з МВФ

17:35, 27 березня 2024
Україна повинна підготувати оновлений варіант законодавства щодо регулювання ринку віртуальних активів та привести його у відповідність до найкращих міжнародних практик.
Український ринок віртуальних активів має бути узгоджений з правилами ЄС – меморандум з МВФ
Фото: focus.ua
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Міжнародний валютний фонд в оновленій програмі розширеного EFF, зокрема, визначив заходи щодо покращення врегулювання ринку віртуальних активів. Про це повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

В МВФ зазначили, що чинна законодавча база для віртуальних активів може створювати ризики для цінової стабільності та ефективності монетарної трансмісії. Тому до кінця грудня 2024 року Національний банк України (НБУ) та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), за технічної допомоги МВФ та після консультацій із його співробітниками, мають спільно підготувати оновлений варіант законодавства щодо регулювання ринку віртуальних активів та привести його у відповідність до найкращих міжнародних практик.

Також до кінця грудня 2024 року НКЦПФР повинна підготувати проєкт вимог до капіталу фінансових посередників, який має відповідатиме законодавству ЄС.

Окрім того, на виконання Національної стратегії доходів, Україна має також визначити принципи оподаткування віртуальних активів. Вони повинні бути узгоджені з правилами ЄС, зокрема, з урахуванням обміну інформацією та ініціатив Глобального форуму ОЕСР. Ця робота буде підтримана технічною допомогою з боку FAD МВФ та інших міжнародних партнерів з розвитку.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Меморандум передбачає, що Україна до кінця квітня 2024 року повинна внести зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК) для раціоналізації справ чи питань, які розглядаються в першій інстанції одним суддею Вищого антикорупційного суду або колегією з трьох суддів ВАКС. Крім того, українська влада повинна розробити подальші зміни до КПК для підвищення ефективності розслідування корупції, включаючи взаємну правову допомогу та обґрунтованість строків досудового розслідування. 

Додамо, подальші дії України в сфері податкової реформи мають спиратися на Національну стратегію доходів. Відповідну позицію містить оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику з МВФ, який Фонд оприлюднив 22 березня результатами Третього перегляду розширеної угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF).

Размо з тим, Україна до кінця квітня 2024 року повинна внести зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК) для раціоналізації справ чи питань, які розглядаються в першій інстанції одним суддею Вищого антикорупційного суду або колегією з трьох суддів ВАКС. Крім того, українська влада повинна розробити подальші зміни до КПК для підвищення ефективності розслідування корупції, включаючи взаємну правову допомогу та обґрунтованість строків досудового розслідування. Відповідні вимоги містять документи МВФ за результатами Третього перегляду розширеної угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України.

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