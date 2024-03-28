Во Львовской области будут судить директора одного из КП за фиктивные договоры на ремонт дорог

Обвиняемый заключил договоры на проведение дорожных ремонтных работ в городе Самборе с матерью подчиненной работницы КП, также работающей в этом же предприятии дворником.

Фото: realnilubny.com.ua

Во Львовской области направили в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора одного из коммунальных предприятий Самборского района. Ему инкриминировано злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в 2022 году обвиняемый заключил договоры на проведение дорожных ремонтных работ в городе Самборе с матерью подчиненной работницы коммунального предприятия, также работающей в этом же предприятии дворником.

Общая сумма договоров составила около 1,5 млн грн.

Для этого вышеуказанная работница зарегистрировалась как ФЛП. После чего фигурант, вопреки законодательству, осуществил раздел ремонта улиц на отдельные розничные договоры и без проведения открытых торгов заключил с ней, как подрядчиком, соответствующие договоры.

При этом мужчина достоверно знал, что данный «предприниматель» не имеет опыта и средств для выполнения условий договора.

Впоследствии для выполнения ремонтных работ он бесплатно привлек подчиненных ему работников и техники.

После чего подписал акты приемки выполненных работ, в которых указывались сведения о работах, которые фактически выполнены не были и материалы, которые фактически использованы не были.

Соответственно, из этих документов из городского бюджета были перечислены средства на счет подрядчика.

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