На Львівщині судитимуть директора одного із КП за фіктивні договори на ремонт доріг

Обвинувачений уклав договори на проведення дорожніх ремонтних робіт у місті Самборі з матір’ю підлеглої працівниці КП, яка також працює у цьому ж підприємстві двірником.

Фото: realnilubny.com.ua

На Львівщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно виконуючого обов’язки директора одного із комунальних підприємств Самбірського району. Йому інкриміновано зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у 2022 році обвинувачений уклав договори на проведення дорожніх ремонтних робіт у місті Самборі з матір’ю підлеглої працівниці комунального підприємства, яка також працює у цьому ж підприємстві двірником.

Загальна сума договорів становила майже 1,5 млн грн.

Для цього вищевказана працівниця зареєструвалась як ФОП. Після чого фігурант, всупереч законодавству, здійснив поділ ремонту вулиць на окремі роздрібні договори та без проведення відкритих торгів уклав з нею, як підрядником, відповідні договори.

При цьому чоловік достовірно знав, що даний «підприємець» немає досвіду та засобів для виконання умов договору.

Згодом для виконання ремонтних робіт він безоплатно залучив підпорядкованих йому працівників та техніку.

Після чого підписав акти приймання виконаних робіт, у яких зазначались відомості про роботи, які фактично виконані не були та матеріали, які фактично використані не були.

Відповідно, на підставі цих документів з міського бюджету були перераховані кошти на рахунок підрядника.

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