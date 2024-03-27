Реставрація Братських келій: на Києво-Могилянську академію наклали штраф у 90 тисяч гривень

На Національний університет «Києво-Могилянська академія» наклали штраф у розмірі 90 840 грн. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Йдеться про перевірку об’єкта будівництва – Келій Братського монастиря на території університету, замовником якого є Національний університет «Києво-Могилянська академія».
Як зазначають у Мінінфраструктури, замовник будівництва відмовився надати необхідні документи, а також не допустив інспекторів до здійснення перевірки на обʼєкті.
У Міністерстві пояснили, що у зв’язку з недопущенням посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю на об’єкти будівництва для виконання покладених на них функцій наступає відповідальність передбачена пунктом 2 частини шостої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».
Джерело фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»
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