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Реставрація Братських келій: на Києво-Могилянську академію наклали штраф у 90 тисяч гривень

16:59, 27 березня 2024
Університет не допустив інспекторів на об’єкти будівництва.
Реставрація Братських келій: на Києво-Могилянську академію наклали штраф у 90 тисяч гривень
Джерело фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»
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На Національний університет «Києво-Могилянська академія» наклали штраф у розмірі 90 840 грн. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Йдеться про перевірку об’єкта будівництва – Келій Братського монастиря на території університету, замовником якого є Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Як зазначають у Мінінфраструктури, замовник будівництва відмовився надати необхідні документи, а також не допустив інспекторів до здійснення перевірки на обʼєкті.

У Міністерстві пояснили, що у зв’язку з недопущенням посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю на об’єкти будівництва для виконання покладених на них функцій наступає відповідальність передбачена пунктом 2 частини шостої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

Джерело фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

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