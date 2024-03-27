Реставрація Братських келій: на Києво-Могилянську академію наклали штраф у 90 тисяч гривень

Університет не допустив інспекторів на об’єкти будівництва.

Джерело фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

На Національний університет «Києво-Могилянська академія» наклали штраф у розмірі 90 840 грн. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Йдеться про перевірку об’єкта будівництва – Келій Братського монастиря на території університету, замовником якого є Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Як зазначають у Мінінфраструктури, замовник будівництва відмовився надати необхідні документи, а також не допустив інспекторів до здійснення перевірки на обʼєкті.

У Міністерстві пояснили, що у зв’язку з недопущенням посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю на об’єкти будівництва для виконання покладених на них функцій наступає відповідальність передбачена пунктом 2 частини шостої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

Джерело фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.