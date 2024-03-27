Україна отримає 100 млн євро на компенсацію за знищене росією майно

Учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї отримають компенсацію за знищене унаслідок російської агресії майно.

Джерело фото: mbiz.censor.net

Україна отримає фінансову підтримку в розмірі 100 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи на виконання нового проєкту «НОМЕ. Компенсація за знищене майно», повідомило Міністерство фінансів.

За отриманими даними від Міністерства фінансів, залучені кошти будуть направлені на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому громадяни, зокрема учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене унаслідок агресії російської федерації майно у вигляді сертифікатів на придбання житла.

Реалізація проєкту HOME буде здійснюватися у межах чинного законодавства України, зокрема за допомогою послуги «єВідновлення», що дозволить громадянам подавати запити та отримувати відповідні сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Після автоматизованої перевірки заяви на отримання сертифікату буде опрацьовувати та схвалювати спеціальна Державна комісія з компенсації.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України забезпечує всебічний та повноцінний моніторинг використання кредитних коштів Банку за цим проєктом, використовуючи Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій.

«Це вже другий проєкт для України, який Банк виносить на схвалення Адміністративною радою, менш ніж за рік після приєднання України до БРРЄ, що свідчить про довіру до України, як до партнера. Україна продовжує активну роботу над реалізацією спільних проєктів з Банком і прагне надалі поглиблювати двосторонню співпрацю. Переконана, що сильна командна робота сприятиме досягненню наших спільних довгострокових політичних та економічних цілей», – розповіла заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

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