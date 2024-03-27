Украина получит 100 млн евро на компенсацию за уничтоженное россией имущество

Участники боевых действий, люди с инвалидностью и многодетные семьи получат компенсацию за уничтоженное в результате российской агрессии имущество.

Источник фото: mbiz.censor.net

Украина получит финансовую поддержку в размере 100 миллионов евро от Банка развития Совета Европы на выполнение нового проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное имущество", сообщило Министерство финансов.

По полученным данным от Министерства финансов, привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи, благодаря которому граждане, в частности участники боевых действий, люди с инвалидностью и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате агрессии российской федерации имущество в виде сертификатов на приобретение жилья.

Реализация проекта HOME будет осуществляться в рамках действующего законодательства Украины, в частности с помощью услуги "еВідновлення", что позволит гражданам подавать запросы и получать соответствующие сертификаты на компенсацию за поврежденное имущество. После автоматизированной проверки заявления на получение сертификата будет обрабатывать и одобрять специальная Государственная комиссия по компенсации.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины обеспечивает всесторонний и полноценный мониторинг использования кредитных средств Банка по этому проекту, используя Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий.

"Это уже второй проект для Украины, который Банк выносит на одобрение Административным советом, менее чем за год после присоединения Украины к БРРЕ, что свидетельствует о доверии к Украине, как к партнеру. Украина продолжает активную работу над реализацией совместных проектов с Банком и стремится в дальнейшем углублять двустороннее сотрудничество. Убеждена, что сильная командная работа будет способствовать достижению наших общих долгосрочных политических и экономических целей", - рассказала заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.