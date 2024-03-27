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В Ивано-Франковской области почти 40 тысяч человек в розыске из-за неявки в ТЦК

13:23, 27 марта 2024
По словам заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, человек попадает туда, если где-то он не прибыл по повестке, не сообщил предусмотренные законом данные, иным способом уклонился от призыва.
В Ивано-Франковской области почти 40 тысяч человек в розыске из-за неявки в ТЦК
Источник фото: kuryer.if.ua
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В Ивано-Франковской области почти 40 тысяч человек внесены в электронный реестр военнообязанных «Оберег» как такие, что находятся в розыске. Об этом заявил заместитель начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Боднар, пишет «Западный курьер».

«Все эти люди официально находятся в розыске полиции. Лица, которые есть в этой базе, полиция имеет право принудительно доставлять в ТЦК в порядке административного задержания», - отметил он.

По словам Боднара, человек попадает туда, если где-то он не прибыл по повестке, не сообщил предусмотренные законом данные, иным способом уклонился от призыва. По поводу такого гражданина делают заметку, что он находится в розыске.

В связи с этим могут возникнуть такие неприятные моменты, когда человек, который действительно имеет право на отсрочку, но не подал эти данные в ТЦК, при выезде за границу предъявляет документы, например, на отцовство троих детей. А человеку говорят: «Все хорошо, но вы находитесь в розыске. Вам нужно уточнить данные». И через границу его не пропускают, а отправляют в ТЦК.

«Таких лиц по состоянию на декабрь 2023 года у нас в области было 36 тысяч. За этот год в эту базу внесли еще три тысячи граждан. Все эти люди официально находятся в розыске. Поэтому не надо удивляться, когда кого-то из военнообязанных остановили на улице, проверили по базе «Оберег» и сразу принудительно доставили в ТЦК. Потому что с начала войны тех, кто получил повестку, не прибыл к нам и думает, что его никто не будет искать, очень много», - сказал должностное лицо.

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