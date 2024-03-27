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В Івано-Франківській області майже 40 тисяч людей у розшуку через неявку в ТЦК

13:23, 27 березня 2024
За словами заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП, особа потрапляє туди, якщо десь вона не прибула по повістці, не повідомила передбачені законом дані, іншим способом ухилилася від призову.
В Івано-Франківській області майже 40 тисяч людей у розшуку через неявку в ТЦК
Джерело фото: kuryer.if.ua
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В Івано-Франківській області майже 40 тисяч осіб внесено до електронного реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» як такі, що перебувають у розшуку. Про це заявив заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Роман Боднар, пише «Західний курʼєр».

«Усі ці люди офіційно перебувають у розшуку поліції. Осіб, які є в цій базі, поліція має право примусово доставляти до ТЦК в порядку адміністративного затримання», - зазначив він.

За словами Боднара, особа потрапляє туди, якщо десь вона не прибула по повістці, не повідомила передбачені законом дані, іншим способом ухилилася від призову. Щодо такого громадянина роблять помітку, що він знаходиться в розшуку.

В зв’язку з цим можуть виникнути такі неприємні моменти, коли людина, яка дійсно має право на відстрочку, але не подала ці дані до ТЦК, при виїзді за кордон пред’являє документи, приміром, на батьківство трьох дітей. А людині кажуть: «Все гаразд, але ви знаходитесь в розшуку. Вам необхідно уточнити дані». І через кордон її не пропускають, а відправляють у ТЦК.

«Таких осіб, станом на грудень 2023 року у нас в області було 36 тисяч. За поточний рік в цю базу внесли ще три тисячі громадян. Всі ці люди офіційно знаходяться у розшуку. Тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі «Оберіг» і відразу примусово доставили до ТЦК. Бо від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до нас і думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато», - сказав посадовець.

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