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Реставрация Братских келий: на Киево-Могилянскую академию наложили штраф в 90 тысяч гривен

16:59, 27 марта 2024
Университет не допустил инспекторов на объекты строительства.
Реставрация Братских келий: на Киево-Могилянскую академию наложили штраф в 90 тысяч гривен
Источник фото: Национальный университет «Киево-Могилянская академия»
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На Национальный университет Киево-Могилянская академия наложили штраф в размере 90 840 грн. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Речь идет о проверке объекта строительства – Келия Братского монастыря на территории университета, заказчиком которого является Национальный университет «Киево-Могилянская академия».

Как отмечают в Мининфраструктуры, заказчик строительства отказался предоставить необходимые документы, а также не допустил инспекторов к осуществлению проверки на объекте.

В Министерстве пояснили, что в связи с недопущением должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля на объекты строительства для выполнения возложенных на них функций наступает ответственность, предусмотренная пунктом 2 части шестой статьи 2 Закона Украины «Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности».

Источник фото: Национальный университет «Киево-Могилянская академия»

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