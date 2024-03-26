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У руководителя – 210 тысяч, у специалиста – 38 тысяч грн: в органах судебной власти наблюдается значительная разница в зарплатах

13:45, 26 марта 2024
Между зарплатой специалиста и руководителя госслужбы в Высшем совете правосудия, Верховном Суде и ВАКС наблюдается разрыв в 4-5 раз.
У руководителя – 210 тысяч, у специалиста – 38 тысяч грн: в органах судебной власти наблюдается значительная разница в зарплатах
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Средняя зарплата руководства госслужбы в Высшем антикоррупционном суде составляет 210,7 тысячи гривен. При этом специалист профессионального уровня получает в среднем 38,1 тысяч грн. Соответствующие данные вытекают из дашборда оплаты труда в органах власти, опубликованном Министерством финансов.

Аналогично в Высшем совете правосудия (ВСП) руководитель госслужбы получает в среднем 144,2 тысячи грн, а специалист профессионального уровня в четыре раза меньше – 42,8 тыс. грн.

Следует отметить, что, к примеру, руководство Национальной службы здоровья получает среднюю зарплату 63,6 тысячи гривен, Минцифры – 75,8 тыс. грн, Минюста – 92,4 тыс. грн.

В Верховном Суде – 145 тысяч грн у руководства против 34,4 тыс. у специалиста.

В Государственной судебной администрации – 119,3 тыс. грн. получает руководитель госслужбы и 35,2 тыс. грн. в среднем – специалист профессионального уровня.

Подобный разрыв наблюдается и в Конституционном Суде – 150,1 тыс. грн. против 34 тыс. грн.

Что касается непосредственно членов указанных органов, то средняя зарплата члена Высшего совета правосудия, по данным Минфина, 308,3 тысяч грн при окладе в 258,8 тысяч грн.

В Высшем антикоррупционном суде среднее судейское вознаграждение, как следует из дашборда, составляет 190,5 тысячи грн, в Верховном Суде – 279 тысяч грн.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», членам ВСП в 2024 году повысили «минимальную» зарплату до 236 тысяч грн.

Также мы писали, что руководитель секретариата Высшего совета правосудия Михаил Шумило задекларировал 175,3 тысячи гривен зарплаты, полученной от ВСП в декабре 2023 года.

Автор: Наталья Мамченко

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