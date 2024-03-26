Сервисные центры МВД Харьковщины, Полтавщины и Сумщины изменили формат работы

Сдать теоретический или практический экзамены граждане смогут только в определенных сервисных центрах.

В Украине продолжается оптимизация сервисных центров МВД. Таким образом, с 26 марта Харьковская, Полтавская и Сумская области объединяются в единое региональное подразделение.

Теперь получить услуги по обмену удостоверения водителя, регистрации и перерегистрации автомобилей можно будет в любом сервисном центре МВД трех областей, а вот сдать теоретический или практический экзамены граждане смогут только в двух сервисных центрах МВД Харьковской области, в трех – Полтавской и трех – Сумской областей.

Обслуживание в сервисных центрах МВД будет проходить по предварительной е-записи:

теоретический экзамен – на 14 дней вперед,

практический – на 21 день.

Кроме того, запись доступна и через терминал в помещениях сервисных центров МВД. Талоны в нем генерируются в день обращения и на 3 дня вперед.

Для регистрации и перерегистрации транспортного средства клиентам необходимо получить талон предварительной записи. Онлайн через функционал Е-Запись можно получить на 14 дней вперед, а в терминале в выбранном сервисном центре МВД на день обращения и на 3 дня вперед.

Напомним, что в МВД обновили калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств.

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