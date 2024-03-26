В МВД обновили калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств

Онлайн-функционал поможет рассчитать стоимость админуслуги.

Гражданам, желающим знать на какую сумму рассчитывать при продаже или покупке транспортного средства при получении услуги в сервисном центре МВД, презентовали обновленный «Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств».

Онлайн-сервис размещен на сайте Главного сервисного центра МВД. Функционал доступен для владельцев транспортных средств, бесплатный и простой в использовании.

Благодаря калькулятору граждане могут примерно рассчитать сколько нужно иметь средств, чтобы оплатить за услугу и государственные сборы.

Сервис онлайн-расчета стоимости учитывает:

административную услугу;

платный или бесплатный номерной знак;

каким будет налог от второй продажи транспортного средства;

какова сумма пенсионного сбора при первой регистрации легкового автомобиля.

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