В МВД обновили калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств

Гражданам, желающим знать на какую сумму рассчитывать при продаже или покупке транспортного средства при получении услуги в сервисном центре МВД, презентовали обновленный «Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств».
Онлайн-сервис размещен на сайте Главного сервисного центра МВД. Функционал доступен для владельцев транспортных средств, бесплатный и простой в использовании.
Благодаря калькулятору граждане могут примерно рассчитать сколько нужно иметь средств, чтобы оплатить за услугу и государственные сборы.
Сервис онлайн-расчета стоимости учитывает:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.