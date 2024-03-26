У МВС оновили калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортних засобів

Онлайн-функціонал допоможе розрахувати вартість адмінпослуги.

Громадянам, які хочуть знати на яку суму розраховувати під час продажу чи купівлі транспортного засобу при отриманні послуги в сервісному центрі МВС, презентували оновлений «Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортних засобів».

Онлайн-сервіс розміщено на сайті Головного сервісного центру МВС. Функціонал доступний для власників транспортних засобів, безкоштовний та простий у використанні.

Завдяки калькулятору громадяни можуть приблизно розрахувати скільки потрібно мати коштів, щоб сплатити за послугу та державні збори.

Сервіс онлайн-розрахунку вартості враховує:

адміністративну послугу;

платний чи безкоштовний номерний знак;

яким буде податок від другого продажу транспортного засобу;

яка сума пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто.

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