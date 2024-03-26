«Как нас можно сломать? – в Киеве девушка продолжила готовить кофе в разрушенном после удара россиян кафе

Сеть тронули фотографии девушки в киевском кафе, которая продолжила работать в разрушенном помещении.

Источник фото: СМИ

25 марта противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, цели были уничтожены, а тип устанавливается.

Из-за обломков ракеты от вражеской атаки среди прочего пострадала одна из кофеень. Украинцев поразила смелость и крепость девушки-баристы, которая, несмотря на многочисленные разрушения, которые произошли из-за оккупантов, продолжала готовить кофе в разбитом кафе.

В СМИ отмечают, что девушка угощала сотрудников ГСЧС и полиции, которые ликвидировали последствия атаки.

«Как нас можно сломать?», – отметила бариста и объяснила, что решила работать, потому что это отвлекает.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Громова Каріна (@gromova.karinaa)

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