Правительство уволило и назначил ряд чиновников: список

Во вторник, 26 марта, Кабинет Министров провел заседание, на котором рассмотрел ряд кадровых вопросов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Назначено:
- Приходько Руслана Викторовича заместителем Министра по делам ветеранов Украины;
- Фархадова Фархада Габиловича заместителем Министра по делам ветеранов Украины;
- Никитенко Алексея Владимировича заместителем Министра молодежи и спорта Украины;
- Чеснокова Андрея Владимировича заместителем Министра молодежи и спорта Украины;
- Рясну Викторию Александровну заместителем Министра молодежи и спорта Украины по европейской интеграции;
- Добросердова Артура Ринатовича на должность Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.
Согласовано назначение Шалигайло Антона Игоревича заместителем председателя Одесской облгосадминистрации.
Уволены:
- Чеснокова Андрея Владимировича с должности заместителя Министра молодежи и спорта Украины по европейской интеграции;
– Недашковского Сергея Николаевича с должности заместителя Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Согласовано увольнение Кучмы Наталии Дмитриевны с должности главы Косовской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.
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