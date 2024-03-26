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Правительство уволило и назначил ряд чиновников: список

13:42, 26 марта 2024
Кабмин также признало Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Правительство уволило и назначил ряд чиновников: список
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Во вторник, 26 марта, Кабинет Министров провел заседание, на котором рассмотрел ряд кадровых вопросов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Назначено:

- Приходько Руслана Викторовича заместителем Министра по делам ветеранов Украины;

- Фархадова Фархада Габиловича заместителем Министра по делам ветеранов Украины;

- Никитенко Алексея Владимировича заместителем Министра молодежи и спорта Украины;

- Чеснокова Андрея Владимировича заместителем Министра молодежи и спорта Украины;

- Рясну Викторию Александровну заместителем Министра молодежи и спорта Украины по европейской интеграции;

- Добросердова Артура Ринатовича на должность Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Согласовано назначение Шалигайло Антона Игоревича заместителем председателя Одесской облгосадминистрации.

Уволены:

- Чеснокова Андрея Владимировича с должности заместителя Министра молодежи и спорта Украины по европейской интеграции;

Недашковского Сергея Николаевича с должности заместителя Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Согласовано увольнение Кучмы Наталии Дмитриевны с должности главы Косовской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

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Кабмін

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