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Смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения: судили мотоциклиста

18:02, 26 марта 2024
В Киеве нетрезвый мотоциклист совершил ДТП, в котором погиб пассажир, за что следующие 8 лет проведет за решеткой.
Смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения: судили мотоциклиста
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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43-летний мотоциклист был приговорен к 8 годам лишения свободы за смертельное ДТП, в котором погиб его пассажир. Обвинительный приговор был объявлен судом на основании обвинения совершения ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокуратура представила обвинение против мотоциклиста по статье 286-1 Уголовного кодекса Украины. По данным прокуратуры, в октябре 2021 года водитель мотоцикла "Honda Transalp 600" двигался со скоростью 60-80 км/ч по улице М. Кибальчича, при том, что разрешенная скорость составляла 50 км/ч. В результате превышения скорости водитель потерял управление, выехал за пределы дороги и совершил наезд на металлическое ограждение, в результате чего его пассажир получил телесные повреждения и скончался в больнице через несколько дней.

Экспертная токсикологическая проверка показала, что в крови водителя было обнаружено 1,62 промилле алкоголя. По этим обстоятельствам суд признал водителя виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы, а также лишение права управления транспортными средствами на срок в 8 лет.

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