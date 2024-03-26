Смертельна ДТП у стані алкогольного сп’яніння: судили мотоцикліста

У Києві нетверезий мотоцикліст вчинив ДТП, у якій загинув пасажир, за що наступні 8 років проведе за ґратами.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

43-річний мотоцикліст був засуджений до 8 років позбавлення волі за смертельну ДТП, у якій загинув його пасажир. Обвинувальний вирок був оголошений судом на підставі обвинувачення вчинення ДТП зі смертельними наслідками у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокуратура представила обвинувачення проти мотоцикліста за статтею 286-1 Кримінального кодексу України. За даними прокуратури, у жовтні 2021 року водій мотоцикла "Honda Transalp 600" рухався зі швидкістю 60-80 км/год по вулиці М. Кибальчича, при тому, що дозволена швидкість складала 50 км/год. Внаслідок перевищення швидкості водій втратив керування, виїхав за межі дороги та скоїв наїзд на металеву огорожу, у результаті чого його пасажир отримав тілесні ушкодження та помер у лікарні через кілька днів.

Експертна токсикологічна перевірка показала, що в крові водія було виявлено 1,62 проміле алкоголю. За цими обставинами суд визнав водія винним і засудив його до 8 років позбавлення волі, а також позбавлення права керування транспортними засобами на строк в 8 років.

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