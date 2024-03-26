Незавершене будівництво: чи потрібно платити за нього податок на нерухомість

У податковій зауважили, що об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не є об’єкти незавершеного будівництва.

Податкова служба у Київській області повідомляє, чи є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкт незавершеного будівництва.

Зазначається, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості - пп. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 ПКУ.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка - пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 ПКУ.

Відповідно до частини першої ст. 182 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість та підстави відмови в ній встановлюються Законом України від 01.07.2004 №1952-ІV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Пунктом 1 частини першої ст. 2 Закону № 1952 встановлено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру прав.

Згідно з частиною другою ст. 331 ЦКУ право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди, тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна).

Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації.

Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна). У разі необхідності така особа може укласти договір щодо об’єкта незавершеного будівництва після проведення державної реєстрації права власності на нього відповідно до закону (частина третя ст. 331 ЦКУ).

Враховуючи викладене, об’єкти незавершеного будівництва не визначені ПКУ як об’єкти оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

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