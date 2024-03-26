Незавершенное строительство: нужно ли платить за него налог на недвижимость

В налоговой отметили, что объектами обложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, не являются объекты незавершенного строительства.

Налоговая служба в Киевской области сообщает, является ли объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, объект незавершенного строительства.

Указывается, что плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся собственниками жилой и/или нежилой недвижимости - пп. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 НКУ.

Объектом налогообложения является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля – пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 НКУ.

Согласно части первой ст. 182 Гражданского кодекса Украины (далее – ГКУ) право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, обременение этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации.

Порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимость и основания отказа в ней устанавливаются Законом Украины от 01.07.2004 №1952-ІV «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».

Пунктом 1 части первой ст. 2 Закона № 1952 установлено, что государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их обременений (далее - государственная регистрация прав) - это официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения вещных прав на недвижимое имущество, обременений таких прав путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр прав.

Согласно части второй ст. 331 ГКУ право собственности на вновь недвижимое имущество (жилые дома, здания, сооружения и т.д.) возникает с момента завершения строительства (создание имущества).

Если договором или законом предусмотрено принятие недвижимого имущества в эксплуатацию, право собственности возникает с момента его принятия в эксплуатацию.

Если право собственности на недвижимое имущество в соответствии с законом подлежит государственной регистрации право собственности возникает с момента государственной регистрации.

До завершения строительства (создание имущества) лицо считается собственником материалов, оборудования и т.п., которые были использованы в процессе строительства (создание имущества). В случае необходимости такое лицо может заключить договор по объекту незавершенного строительства после проведения государственной регистрации права собственности на него в соответствии с законом (часть третья ст. 331 ГКУ).

Учитывая изложенное, объекты незавершенного строительства не определены НКУ как объекты налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.