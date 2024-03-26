Уряд звільнив та призначив низку посадовців: список

У вівторок, 26 березня, Кабінет Міністрів провів засідання, на якому розглянув низку кадрових питань. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Призначено:
- Приходька Руслана Вікторовича заступником Міністра у справах ветеранів України;
- Фархадова Фархада Габіловича заступником Міністра у справах ветеранів України;
- Нікітенка Олексія Володимировича заступником Міністра молоді та спорту України;
- Чеснокова Андрія Володимировича заступником Міністра молоді та спорту України;
- Рясну Вікторію Олександрівну заступником Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;
- Добросердова Артура Ринатовича на посаду Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Погоджено призначення Шалигайла Антона Ігоровича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.
Звільнено:
- Чеснокова Андрія Володимировича з посади заступника Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;
- Недашківського Сергія Миколайовича з посади заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Погоджено звільнення Кучми Наталії Дмитрівни з посади голови Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.