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Уряд звільнив та призначив низку посадовців: список

13:42, 26 березня 2024
Кабмін також признав Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Уряд звільнив та призначив низку посадовців: список
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У вівторок, 26 березня, Кабінет Міністрів провів засідання, на якому розглянув низку кадрових питань.  Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Призначено:

- Приходька Руслана Вікторовича заступником Міністра у справах ветеранів України;

- Фархадова Фархада Габіловича заступником Міністра у справах ветеранів України;

- Нікітенка Олексія Володимировича заступником Міністра молоді та спорту України;

- Чеснокова Андрія Володимировича заступником Міністра молоді та спорту України;

- Рясну Вікторію Олександрівну заступником Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;

- Добросердова Артура Ринатовича на посаду Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Погоджено призначення Шалигайла Антона Ігоровича заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Звільнено:

- Чеснокова Андрія Володимировича з посади заступника Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції;

- Недашківського Сергія Миколайовича з посади заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Погоджено звільнення Кучми Наталії Дмитрівни з посади голови Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

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Кабмін

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