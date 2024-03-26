«Як нас можна зламати?» – у Києві дівчина продовжила готувати каву у зруйнованому після удару росіян кафе

Мережу зворушили світлини дівчини у київській кав’ярні, яка продовжила працювати у зруйнованому приміщенні.

Джерело фото: ЗМІ

25 березня противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, цілі було знищено, а тип наразі встановлюється.

Через уламки ракети від ворожої атаки серед іншого постраждала одна із кав’ярень. Українців вразила сміливість та міцність дівчини-баристи, яка незважаючи на численні руйнування, які сталися через окупантів, продовжувала готувати каву у потрощеному кафе.

У ЗМІ зазначають, що дівчина пригощала працівників ДСНС та поліції, які ліквідовували наслідки атаки.

«Як нас можна зламати?», – зазначила бариста та пояснила, що вирішила працювати, бо це відволікає.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Громова Каріна (@gromova.karinaa)

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.