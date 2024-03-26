Практика судів
  1. В Україні

«Як нас можна зламати?» – у Києві дівчина продовжила готувати каву у зруйнованому після удару росіян кафе

13:43, 26 березня 2024
Мережу зворушили світлини дівчини у київській кав’ярні, яка продовжила працювати у зруйнованому приміщенні.
«Як нас можна зламати?» – у Києві дівчина продовжила готувати каву у зруйнованому після удару росіян кафе
Джерело фото: ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

25 березня противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, цілі було знищено, а тип наразі встановлюється.

Через уламки ракети від ворожої атаки серед іншого постраждала одна із кав’ярень. Українців вразила сміливість та міцність дівчини-баристи, яка незважаючи на численні руйнування, які сталися через окупантів, продовжувала готувати каву у потрощеному кафе.

У ЗМІ зазначають, що дівчина пригощала працівників ДСНС та поліції, які ліквідовували наслідки атаки.

«Як нас можна зламати?», – зазначила бариста та пояснила, що вирішила працювати, бо це відволікає.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Громова Каріна (@gromova.karinaa)

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У керівника – 210 тисяч, у спеціаліста – 38 тисяч грн: в органах судової влади спостерігається значна різниця у зарплатах

Між зарплатою спеціаліста і керівника держслужби у Вищій раді правосуддя, Верховному Суді та ВАКС спостерігається розрив у 4-5 разів.

Кабмін пропонує врегулювати статус громадських об’єднань ветеранів війни

В Уряді вирішили додати визначення громадських об’єднань ветеранів війни.

Директору ДБР пропонують надати доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності

Наразі відповідно до закону про державну таємницю такий доступ мають міністри, народні депутати, голова та інші члени Рахункової палати, директор БЕБ та керівник САП.

Стало відомо, де у держслужбовців судової влади найбільші зарплати – Мінфін оприлюднив дашборд

Мінфін показав дашборд, який дозволяє бачити рівень заробітних плат у державних органах, зокрема у судах.

Закон Логана у США та Конвенції: Третьякова та Безугла пояснили, чому внесли законопроект про відповідальність за привласнення державних функцій

Буквально законопроект передбачає, що якщо певна громадська організація, яка не є спеціальною місією, відправляє без погоджень громадянина, який контактує з іноземними партнерами з метою обговорення якості реформ в Україні, це може призвести до відповідальності такого громадянина.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва