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  1. В Україні

Сервісні центри МВС Харкіщини, Полтавщини та Сумщини змінили формат роботи

23:52, 26 березня 2024
Скласти теоретичний чи практичний іспити громадяни зможуть лише у певних сервісних центрах.
Сервісні центри МВС Харкіщини, Полтавщини та Сумщини змінили формат роботи
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В Україні продовжують оптимізацію сервісних центрів МВС. Таким чином з 26 березня Харківська, Полтавська та Сумська області об’єднуються в єдиний регіональний підрозділ.

Тепер отримати послуги з обміну посвідчення водія, реєстрації та перереєстрації автомобілів можна буде у будь-якому сервісному центрі МВС трьох областей, а от скласти теоретичний чи практичний іспити громадяни зможуть лише у двох сервісних центрах МВС Харківської області, у трьох – Полтавської і трьох – Сумської областей.

Обслуговування в сервісних центрах МВС відбуватиметься за попереднім е-записом:

теоретичний іспит – на 14 днів вперед,

практичний – на 21 день.

Крім того, запис доступний і через термінал у приміщеннях сервісних центрів МВС. Талони в ньому генеруються в день звернення та на 3 дні вперед.

Щодо реєстрації та перереєстрації транспортного засобу клієнтам необхідно отримати талон попереднього запису. Онлайн через функціонал Е-Запис можна отримати талон на 14 днів вперед, а в терміналі в обраному сервісному центрі МВС на день звернення та на 3 дні наперед.

Нагадаємо, що у МВС оновили калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортних засобів.

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сервісний центр МВС
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