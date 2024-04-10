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Помощников судей могут мобилизовать, это станет проблемой для судов – ГСА

08:00, 10 апреля 2024
Мобилизация не затронет только помощников судей Верховного Суда, ВАКС и дисциплинарных инспекторов Совета правосудия.
Помощников судей могут мобилизовать, это станет проблемой для судов – ГСА
Источник фото - Судебная власть
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В Государственной судебной администрации сообщили, что в случае если Верховная Рада во время рассмотрения законопроекта № 10449 от 30 января 2024 года (он же 3562-IX), которым предусматривается усиление мобилизационных мероприятий в стране, поддержит предложение о возможности мобилизации сотрудников патронатной службы, то у судебной власти возникнут серьезные проблемы.

Как сообщил 8 апреля председатель Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти, народный депутат Сергей Демченко, предполагается, что работники патронатной службы судебной власти, то есть помощники судей местных и апелляционных судов, в большинстве своем не смогут получить «бронирование» от военной службы.

А как отметил и. о. председателя ГСА Максим Пампура, сейчас в судах первой и апелляционной инстанции есть около 5,5 тысяч работников патронатной службы. Из них «бронирование» имеют всего около 30% помощников судей.

«Мобилизация большого количества работников патронатной службы может иметь последствия для судебной власти. В таком случае нас ждут проблемы, большие проблемы», – сообщил Максим Пампура.

Сергей Демченко добавил, что законопроект предусматривает возможность полного «бронирования» только для помощников судей Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, а также дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, которых, правда, еще предстоит отобрать на конкурсной основе.

Напомним, что в Высшем совете правосудия ранее сообщили, что в случае отсутствия «бронирования» для работников аппаратов местных и апелляционных судов, суды могут потерять до 50% работников аппаратов судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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