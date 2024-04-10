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Помічників суддів можуть мобілізувати, це стане проблемою для судів – ДСА

08:00, 10 квітня 2024
Мобілізація не торкнеться тільки помічників суддів Верховного Суду, ВАКС та дисциплінарних інспекторів ВРП.
Помічників суддів можуть мобілізувати, це стане проблемою для судів – ДСА
Джерело фото - Судова влада
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У Державній судовій адміністрації повідомили, що у разі, якщо Верховна Рада під час розгляду законопроекту № 10449  від 30 січня 2024 року (він же 3562-IX), яким передбачається посилення мобілізаційних заходів у країні, підтримає пропозицію про можливість мобілізації працівників патронатної служби, то у судової влади виникнуть серйозні проблеми.

Як повідомив 8 квітня голова Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади, народний депутат Сергій Демченко, передбачається, що працівники патронатної служби судової влади, тобто помічники суддів місцевих та апеляційних судів, у більшості не зможуть отримати бронювання від військової служби.

А як зазначив в. о. голови ДСА Максим Пампура, наразі у судах першої та апеляційної інстанції є близько 5,5 тисяч працівників патронатної служби. З них «бронювання» мають лише близько 30% помічників суддів.

«Мобілізація великої кількості працівників патронатної служби може мати наслідки для судової влади. У такому разі нас очікують проблеми, великі проблеми», - повідомив Максим Пампура.

Сергій Демченко додав, що законопроект наразі передбачає можливість повного «бронювання» тільки для помічників суддів Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, а також дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, яких, щоправда, ще потрібно відібрати на конкурсних засадах.

Нагадаємо, що у Вищій раді правосуддя раніше повідомили, що у разі відсутності «бронювання» для працівників апаратів місцевих та апеляційних судів, суди можуть втратити до 50% працівників апаратів судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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