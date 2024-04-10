Верховний Суд визначив, чи може ФОП бути суб’єктом злочину «службова недбалість»

Фізична особа-підприємець може бути службовою особою та суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК – службова недбалість.

Фізична особа-підприємець, яка керувала колективом найманих працівників, ставила перед ними виробничі завдання, визначала розмір заробітної плати, вважається такою, що виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, відтак є службовою особою та суб’єктом складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК. Про це зазначила в своїй постанові від 16 січня 2024 року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду по справі №443/711/19.

Обставини справи

Фізичну особу-підприємця обвинувачували у тому, що він неналежно виконав свої службові обов'язки, покладені на нього за договором підряду, укладеним між ним як підрядником і міським виробничим управлінням комунального господарства як замовником, а саме: не перевірив фактичного використання матеріалів, об'ємів та вартості виконаних робіт; склав та завірив своєю печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт за період ремонту, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з неправдивими даними в частині виконаних робіт та використаних матеріалів.

Як наслідок, замовник, перерахувавши ФОП грошові кошти в сумі 1 252 015 грн, обумовленій договором, здійснив оплату фактично невиконаних робіт на суму 127 891 грн, що призвело до заподіяння інтересам місцевої територіальної громади істотної шкоди.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав особу невинуватою та виправдав за ч. 1 ст. 367 КК у зв'язку з відсутністю в її діях складу кримінального правопорушення. Апеляційний суд скасував цей вирок і ухвалив новий, яким визнав особу винуватою та засудив за ч. 1 ст. 367 КК. На підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК звільнив особу від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 367 КК у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що суд апеляційної інстанції помилково визнав обвинуваченого суб'єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК, оскільки останній не є службовою особою у розумінні положень ч. 3 ст. 18 та ст. 364 КК.

Позиція Касаційного кримінального суду

Скасовано вирок апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції ККС зазначає, що суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що обвинувачений був службовою особою.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК службовими особами є, серед іншого, особи, які на підприємствах, в установах чи організаціях постійно, чи тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженнями.

За практикою Верховного Суду, підприємець може бути визнаний службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі функції, коли він є керівником трудового колективу тих найманих робітників, які на підставі укладеного з ним трудового договору сприяють йому у здійсненні підприємницької діяльності.

Суд апеляційної інстанції ретельно проаналізував досліджені в судовому засіданні докази і встановив, що ФОП при виконанні будівельних робіт на відповідному об'єкті використовував роботу найманих працівників. Обвинувачений керував колективом цих працівників, ставив перед ними виробничі завдання, визначав розмір заробітної плати, тобто виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відтак був службовою особою. Однак суд апеляційної інстанції порушив вимоги кримінального процесуального закону, що призвело до незастосування закону, який підлягав застосуванню, адже не роз’яснив обвинуваченому права бути звільненим від кримінальної відповідальності за закінченням строку давності, можливість заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, та не з’ясував його позицію щодо цих питань.

Автор: Наталя Мамченко

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