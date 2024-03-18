Через закон про мобілізацію апарати судів можуть втратити до 50% працівників – ВРП

У ВРП вважають, що відсутність бронювання для працівників апаратів судів призведе до погіршення якості роботи судів.

Джерело фото: Судова влада

У Вищій раді правосуддя прогнозують, що у разі прийняття законопроекту № 10449 від 30 січня 2024 року (він же 3562-IX), яким передбачається посилення мобілізаційних заходів у країні, апарати судів першої та апеляційної інстанції можуть втратити до 50% працівників апаратів судів.

«Якщо в поточній редакції буде прийнято закон про мобілізацію, то 50% працівників апаратів судів – чоловіків призовного віку, будуть позбавлені бронювання. Така законодавча ініціатива буде не на користь апаратам судів», - розповів 11 березня на засіданні Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади член Вищої ради правосуддя Віталій Саліхов.

Фактично, за прогнозами Ради правосуддя, чимала кількість чоловіків – працівників апаратів судів, або звільняться з апаратів судів, або будуть мобілізовані.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.