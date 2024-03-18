Из-за закона о мобилизации аппараты судов могут потерять до 50% сотрудников – Совет правосудия

В Совете правосудия считают, что отсутствие бронирования для работников аппаратов судов приведет к ухудшению качества работы судов.

Источник фото: Судебная власть

В Высшем совете правосудия прогнозируют, что в случае принятия законопроекта № 10449 от 30 января 2024 года (он же 3562-IX), которым предусматривается усиление мобилизационных мероприятий в стране, аппараты судов первой и апелляционной инстанции могут потерять до 50% сотрудников аппаратов судов.

«Если в текущей редакции будет принят закон о мобилизации, то 50% работников аппаратов судов – мужчин призывного возраста, будут лишены бронирования. Такая законодательная инициатива будет не в пользу аппаратов судов», - рассказал 11 марта на заседании Рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти член Высшего совета правосудия Виталий Салихов.

Фактически, по прогнозам Совета правосудия, немалое количество мужчин – сотрудников аппаратов судов, либо уволятся из аппаратов судов, либо будут мобилизованы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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