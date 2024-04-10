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Махинации с более чем 19 гектарами земли: в Винницкой области сообщено о подозрении государственному регистратору

13:00, 10 апреля 2024
Госрегистратор, злоупотребляя своими полномочиями и на основании поддельных документов, приняла незаконное решение о государственной регистрации права собственности по физлицу 8 земельных участков площадью 19,3 га.
Махинации с более чем 19 гектарами земли: в Винницкой области сообщено о подозрении государственному регистратору
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В Винницкой области госрегистратору объявлено подозрение в махинациях из более 19 га земли, принадлежащей государству. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Могилев-Подольской окружной прокуратуры сообщено о подозрении государственному регистратору одного из сельских советов Хмельницкого района Винницкой области в совершении злоупотребления своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365-2 К) – говорится в сообщении.

По данным следствия, государственный регистратор, злоупотребляя своими полномочиями и на основании поддельных документов, принял незаконное решение о государственной регистрации права собственности за физическим лицом 8 земельных участков площадью 19,3 га. Таким образом – на территории 8 разных территориальных общин Винницкой области эти участки выбыли из собственности государства.

В результате противоправных действий госрегистратора, согласно заключению земельно-оценочной экспертизы, государству нанесен ущерб более чем на 1 млн грн.

С целью обеспечения возмещения причиненного уголовным правонарушением ущерба на указанные земельные участки по ходатайству следователя согласованного с прокурором определением суда наложен арест.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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